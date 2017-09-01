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1 сентября 2017, 20:11 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Фигуристка Голд взяла паузу в карьере, чтобы получить «профессиональную помощь»

МОСКВА, 1 сен — Р-Спорт. Бронзовый призер Олимпиады в Сочи в командных соревнованиях американская фигуристка Грэйси Голд приняла решение взять паузу в выступлениях за пять месяцев до Игр-2018, заявив, что рассчитывает получить «профессиональную помощь», сообщает USA Today.

Бронзовый призер Олимпиады в Сочи в командных соревнованиях американская фигуристка <span class=error>Грэйси</span> <span class=error>Голд</span> приняла решение взять паузу в выступлениях за пять месяцев до Игр-2018 заявив что рассчитывает получить профессиональную помощь сообщает USA Today. Увеличить
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Спортсменка на уточнила, какая именно профессиональная помощь ей будет оказана.

«Моя страсть к фигурному катанию и тренировкам остается сильной. Однако после недавних проблем на льду и за его пределами я поняла, что буду искать профессиональной помощи и сделаю перерыв перед Гран-при. Это поможет мне стать сильнее, что, как я надеюсь, найдет отражение и в результатах», — сказала 22-летняя Голд.

Американка должна была начать сезон 7 октября на турнире в Сайтаме (Япония), но теперь его пропустит. Планируется, что Голд примет участие в этапах Гран-при в Пекине и Гренобле, запланированных на ноябрь.

На Играх-2014 и чемпионате мира-2016 Голд в индивидуальных соревнованиях заняла четвертые места. Фигуристка в январе стала шестой на чемпионате США и впервые за пять лет не попала на чемпионат мира. В январе стало известно, что тренер Фрэнк Кэрролл прекратил сотрудничество с Голд.

Американка сообщила о своем решении спустя несколько дней после того, как было объявлено, что чемпионка Олимпийских игр-2014 в командных соревнованиях россиянка Юлия Липницкая завершила карьеру.
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