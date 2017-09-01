Тарасова: Липницкая достигла своей вершины и не должна ехать на Олимпиаду-2018
Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что две олимпийские чемпионки Аделина Сотникова и Юлия Липницкая не обязаны ехать на Олимпиаду-2018 в южнокорейский Пхенчхан.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«А кто сказал, что они должны ехать? Где это написано? Вы правильно говорите — это жизнь, так бывает почти всегда. Вы помните Нагано 1998 год? Там американка Тара Липински сенсационно выиграла у очень хорошей фигуристки Мишель Кван. И все! Липински больше никогда не вышла на лед! Но она же не перестала быть олимпийской чемпионкой.
На следующих играх золото выиграла Сара Хьюз. И больше она не выиграла ничего. Она поправилась на 16 кг, у нее началась другая жизнь, и насколько я знаю Хьюз ни о чем не жалеет. Спорт — не для всех, и спорт не навсегда. В определенном возрасте они достигли своей вершины и дальше начали заниматься другим делом, — цитирует Тарасову kp.ru.
Ранее стало известно, что Липницкая завершила профессиональную карьеру в возрасте 19 лет, а Сотникова пропустит олимпийский сезон
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter