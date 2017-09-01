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1 сентября 2017, 9:46 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Плющенко: Телепроект прошлого года шел Сотниковой во вред

МОСКВА, 1 сен — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Выступление в телешоу прошлого сезона не несло пользы для олимпийской чемпионки в женском одиночном катании фигуристки Аделины Сотниковой, заявил в интервью агентству «Р-Спорт» тренер спортсменки Евгений Плющенко.

Выступление в телешоу прошлого сезона не несло пользы для олимпийской чемпионки в женском одиночном катании фигуристки Аделины Сотниковой заявил в интервью агентству Р-Спорт тренер спортсменки Евгений Плющенко. Увеличить
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Плющенко заявил «Р-Спорт» 27 августа, что 21-летняя спортсменка не выступит в сезоне-2017/18 из-за травмы и не поборется за поездку на Олимпийские игры 2018 года. В прошлом сезоне фигуристка выступала в телепроекте «Ледниковый период».

«Если у них (Сотниковой и ее на тот момент тренера Елены Буяновой) был запланирован спортивный сезон, то никаких “ледниковых проектов” не должно было быть. Шоу в таких случаях должны быть сведены до минимума. И то, катать на них нужно не показательные номера, а короткую и произвольную программы. Тогда это будет идти в “плюс”. А “Ледниковый период” ей шел во вред», — сказал Плющенко.
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ИГНАТОВО (Московская область), 31 авг — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Двукратный чемпион Европы по фигурному катанию Александр Смирнов, выступающий в спортивной паре с Юко Кавагути, заявил агентству «Р-Спорт», что они с партнершей будут готовы вступить в сезон-2017/18 в случае форс-мажора, но при наличии серьезных задач, поставленных Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР).
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