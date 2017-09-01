Плющенко: Телепроект прошлого года шел Сотниковой во вред
МОСКВА, 1 сен —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Выступление в телешоу прошлого сезона не несло пользы для олимпийской чемпионки в женском одиночном катании фигуристки Аделины Сотниковой, заявил в интервью агентству «Р-Спорт» тренер спортсменки Евгений Плющенко.
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Плющенко заявил «Р-Спорт» 27 августа, что 21-летняя спортсменка не выступит в сезоне-2017/18
«Если у них (Сотниковой и ее на тот момент тренера Елены Буяновой) был запланирован спортивный сезон, то никаких “ледниковых проектов” не должно было быть. Шоу в таких случаях должны быть сведены до минимума. И то, катать на них нужно не показательные номера, а короткую и произвольную программы. Тогда это будет идти в “плюс”. А “Ледниковый период” ей шел во вред», — сказал Плющенко.
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