Плющенко: Телепроект прошлого года шел Сотниковой во вред

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Плющенко заявил «Р-Спорт» 27 августа, что 21-летняя спортсменка не выступит в сезоне-2017/18 из-за травмы и не поборется за поездку на Олимпийские игры 2018 года. В прошлом сезоне фигуристка выступала в телепроекте «Ледниковый период».

«Если у них (Сотниковой и ее на тот момент тренера Елены Буяновой) был запланирован спортивный сезон, то никаких “ледниковых проектов” не должно было быть. Шоу в таких случаях должны быть сведены до минимума. И то, катать на них нужно не показательные номера, а короткую и произвольную программы. Тогда это будет идти в “плюс”. А “Ледниковый период” ей шел во вред», — сказал Плющенко.