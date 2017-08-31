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31 августа 2017, 18:49 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Кавагути/Смирнов готовы начать сезон в случае форс-мажора и при наличии больших целей

ИГНАТОВО (Московская область), 31 авг — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Двукратный чемпион Европы по фигурному катанию Александр Смирнов, выступающий в спортивной паре с Юко Кавагути, заявил агентству «Р-Спорт», что они с партнершей будут готовы вступить в сезон-2017/18 в случае форс-мажора, но при наличии серьезных задач, поставленных Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР).

В четверг тренер Тамара Москвина сообщила «Р-Спорт» о том, что дуэт пропускает контрольные прокаты фигуристов сборной России, которые пройдут 9—10 сентября в Сочи. Кавагути/Смирнов вошли в список кандидатов в сборную России на сезон-2017/18, однако не были включены в состав участников серии Гран-при.

«В принципе — да, — ответил Смирнов по телефону на вопрос, готовы ли они с Кавагути приступить к активной соревновательной деятельности в случае форс-мажора, если их к этому призовет ФФККР. — Но опять же, каков будет форс-мажор? Если просто так заменять лидеров на этапах Гран-при и не ехать на основные соревнования, как мы это делали всегда — это вряд ли. У нас с Юко и так много работы. А если будут большие цели (поставленные ФФККР), тогда мы всегда готовы».

«Мы тренируемся, но на прокаты решили не ехать, каких-то турниров пока не запланировано. Реально никаких резких движений делать не будем, будем смотреть, что будет происходить в сезоне», — пояснил собеседник агентства.

Фигурист отметил, что соревновательные программы они к этому сезону не готовили. «Но у нас много показательных номеров, которые при необходимости можно превратить в короткую и произвольную программы», — отметил Смирнов.
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