Кавагути/Смирнов готовы начать сезон в случае форс-мажора и при наличии больших целей
ИГНАТОВО (Московская область), 31 авг —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Двукратный чемпион Европы по фигурному катанию Александр Смирнов, выступающий в спортивной паре с Юко Кавагути, заявил агентству «Р-Спорт», что они с партнершей будут готовы вступить в сезон-2017/18 в случае форс-мажора, но при наличии серьезных задач, поставленных Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР).
В четверг тренер Тамара Москвина сообщила «Р-Спорт» о том, что дуэт пропускает контрольные прокаты фигуристов сборной России, которые пройдут
«В принципе — да, — ответил Смирнов по телефону на вопрос, готовы ли они с Кавагути приступить к активной соревновательной деятельности в случае
«Мы тренируемся, но на прокаты решили не ехать,
Фигурист отметил, что соревновательные программы они к этому сезону не готовили. «Но у нас много показательных номеров, которые при необходимости можно превратить в короткую и произвольную программы», — отметил Смирнов.
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