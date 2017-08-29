Плющенко заявил, что его задело, что Тарасова «прижимает» Липницкую «ниже плинтуса»

В понедельник почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев сообщил «Р-Спорт», что чемпионка Олимпийских игр в Сочи в командных соревнованиях Липницкая завершила карьеру. Тарасова, комментируя этот факт «Р-Спорт», заявила помимо всего прочего следующее: «Мы три года ничего не теряли, мы же три года без нее».

«Юлия — человек заслуженный, все за нее болели-болели, но сейчас даже Татьяна Анатольевна Тарасова, тогда говорившая ей “молодец”, берет и прижимает ее ниже плинтуса. Зачем? Тяжелый момент у спортсмена. Тяжелый. Была травма, болезнь. Наоборот, ты поддержи ее, тебе это ничего не стоит. Но зачем говорить, что она (Липницкая) три года не каталась и “мы ничего не потеряли”? Нельзя, нельзя так относиться! Вы же сама в прошлом спортсменка», — сказал Плющенко.

«В жизни всякое бывает. Всякое. Даже если сейчас у нас на горизонте восемь фигуристок, все равно нельзя так относиться! Нужно помнить о заслугах человека. Некрасиво это со стороны взрослого, тем более, специалиста. Меня это задело», — подчеркнул собеседник агентства.