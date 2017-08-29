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29 августа 2017, 16:31 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Плющенко заявил, что его задело, что Тарасова «прижимает» Липницкую «ниже плинтуса»

МОСКВА, 29 авг — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, а ныне тренер Евгений Плющенко заявил агентству «Р-Спорт», что считает некрасивыми высказывания известного тренера Татьяны Тарасовой об олимпийской чемпионке 2014 года Юлии Липницкой, которая официально завершила карьеру.

<em>МОСКВА 29 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Анатолий Самохвалов.</em> Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию а ныне тренер Евгений <span class=error>Плющенко</span> заявил агентству Р-Спорт что считает некрасивыми высказывания известного тренера Татьяны <span class=error>Тарасовой</span> об олимпийской чемпионке 2014 года Юлии <span class=error>Липницкой</span> которая официально завершила карьеру. Увеличить
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В понедельник почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев сообщил «Р-Спорт», что чемпионка Олимпийских игр в Сочи в командных соревнованиях Липницкая завершила карьеру. Тарасова, комментируя этот факт «Р-Спорт», заявила помимо всего прочего следующее: «Мы три года ничего не теряли, мы же три года без нее».

«Юлия — человек заслуженный, все за нее болели-болели, но сейчас даже Татьяна Анатольевна Тарасова, тогда говорившая ей “молодец”, берет и прижимает ее ниже плинтуса. Зачем? Тяжелый момент у спортсмена. Тяжелый. Была травма, болезнь. Наоборот, ты поддержи ее, тебе это ничего не стоит. Но зачем говорить, что она (Липницкая) три года не каталась и “мы ничего не потеряли”? Нельзя, нельзя так относиться! Вы же сама в прошлом спортсменка», — сказал Плющенко.

«В жизни всякое бывает. Всякое. Даже если сейчас у нас на горизонте восемь фигуристок, все равно нельзя так относиться! Нужно помнить о заслугах человека. Некрасиво это со стороны взрослого, тем более, специалиста. Меня это задело», — подчеркнул собеседник агентства.
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