Плющенко заявил, что его задело, что Тарасова «прижимает» Липницкую «ниже плинтуса»
МОСКВА, 29 авг —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, а ныне тренер Евгений Плющенко заявил агентству «Р-Спорт», что считает некрасивыми высказывания известного тренера Татьяны Тарасовой об олимпийской чемпионке 2014 года Юлии Липницкой, которая официально завершила карьеру.
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В понедельник почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев сообщил «Р-Спорт», что чемпионка Олимпийских игр в Сочи в командных соревнованиях Липницкая завершила карьеру. Тарасова, комментируя этот факт «Р-Спорт», заявила помимо всего прочего следующее: «Мы три года ничего не теряли, мы же три года без нее».
«Юлия — человек заслуженный, все за нее
«В жизни всякое бывает. Всякое. Даже если сейчас у нас на горизонте восемь фигуристок, все равно нельзя так относиться! Нужно помнить о заслугах человека. Некрасиво это со стороны взрослого, тем более, специалиста. Меня это задело», — подчеркнул собеседник агентства.
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