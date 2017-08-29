Двукратный чемпион ОИ Плющенко дебютировал на соревнованиях в качестве тренера
МОСКВА, 29 авг —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко впервые выступил на соревнованиях в качестве тренера, выведя на лед свою ученицу 14-летнюю Ксению Панкову на первенстве Москвы среди юниоров.
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Юниорское первенство Москвы стартовало во вторник на тренировочном катке ледового дворца «Мегаспорт».
«Да, сегодня состоялся мой дебют на соревнованиях в качестве тренера», — сказал Плющенко в разговоре с корреспондентом «Р-Спорт».
В среду Плющенко выведет на лед другого своего ученика 18-летнего Владимира Самойлова.
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