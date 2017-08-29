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29 августа 2017, 15:30 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Двукратный чемпион ОИ Плющенко дебютировал на соревнованиях в качестве тренера

МОСКВА, 29 авг — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко впервые выступил на соревнованиях в качестве тренера, выведя на лед свою ученицу 14-летнюю Ксению Панкову на первенстве Москвы среди юниоров.

<em>МОСКВА 29 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Анатолий Самохвалов. </em>Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений <span class=error>Плющенко</span> впервые выступил на соревнованиях в качестве тренера выведя на лед свою ученицу 14-летнюю Ксению <span class=error>Панкову</span> на первенстве Москвы среди юниоров. Увеличить
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Юниорское первенство Москвы стартовало во вторник на тренировочном катке ледового дворца «Мегаспорт».

«Да, сегодня состоялся мой дебют на соревнованиях в качестве тренера», — сказал Плющенко в разговоре с корреспондентом «Р-Спорт».

В среду Плющенко выведет на лед другого своего ученика 18-летнего Владимира Самойлова.
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Евгений Плющенко заявил, что хочет видеть Юлию Липницкую в своей команде

Евгений Плющенко заявил, что хочет видеть Юлию Липницкую в своей команде

МОСКВА, 29 авг — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, а ныне тренер Евгений Плющенко заявил агентству «Р-Спорт» о намерении видеть официально завершившую карьеру Юлию Липницкую в своей команде.
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