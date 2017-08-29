Двукратный чемпион ОИ Плющенко дебютировал на соревнованиях в качестве тренера

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Юниорское первенство Москвы стартовало во вторник на тренировочном катке ледового дворца «Мегаспорт».

«Да, сегодня состоялся мой дебют на соревнованиях в качестве тренера», — сказал Плющенко в разговоре с корреспондентом «Р-Спорт».

В среду Плющенко выведет на лед другого своего ученика 18-летнего Владимира Самойлова.