Евгений Плющенко заявил, что хочет видеть Юлию Липницкую в своей команде

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В понедельник почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев сообщил агентству «Р-Спорт», что чемпионка Олимпийских игр в Сочи в командных соревнованиях Липницкая завершила карьеру. Плющенко в текущем году начал тренерскую деятельность, во вторник состоялся его дебют на соревнованиях в новом качестве. Также специалист активно выступает в различных шоу.

«Я Юле звонил, но у нее выключен телефон. На днях буду с ней связываться и разговаривать с ее агентом. Хочу ее пригласить в свое шоу и хочу, чтобы она каталась в моей команде, — сказал Плющенко. — Как в рамках шоу — “Снежный король” и “Щелкунчик”, так и хотел пригласить ее на свой юбилей (мне в этом году 35 лет). Жизнь после окончания карьеры не заканчивается, надо дальше тренироваться, кататься».

«Посмотрим, согласится ли она. Нужно точное понимание по поводу ее здоровья», — добавил он.