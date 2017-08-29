Евгений Плющенко заявил, что хочет видеть Юлию Липницкую в своей команде
МОСКВА, 29 авг —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, а ныне тренер Евгений Плющенко заявил агентству «Р-Спорт» о намерении видеть официально завершившую карьеру Юлию Липницкую в своей команде.
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В понедельник почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев сообщил агентству «Р-Спорт», что чемпионка Олимпийских игр в Сочи в командных соревнованиях Липницкая завершила карьеру. Плющенко в текущем году начал тренерскую деятельность, во вторник состоялся его дебют на соревнованиях в новом качестве. Также специалист активно выступает в различных шоу.
«Я Юле звонил, но у нее выключен телефон. На днях буду с ней связываться и разговаривать с ее агентом. Хочу ее пригласить в свое шоу и хочу, чтобы она каталась в моей команде, — сказал Плющенко. — Как в рамках шоу — “Снежный король” и “Щелкунчик”, так и хотел пригласить ее на свой юбилей (мне в этом году 35 лет). Жизнь после окончания карьеры не заканчивается, надо дальше тренироваться, кататься».
«Посмотрим, согласится ли она. Нужно точное понимание по поводу ее здоровья», — добавил он.
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