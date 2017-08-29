Челябинские власти предложили Юлии Липницкой стать тележурналистом

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В понедельник почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев сообщил агентству «Р-Спорт», что чемпионка Олимпийских игр в Сочи в командных соревнованиях Липницкая завершила карьеру. Сама 19-летняя фигуристка отказалась комментировать данную информацию.

Помимо золота Игр-2014, Липницкая выигрывала чемпионат Европы-2014, становилась второй на ЧМ-2014 и в финале Гран-при-2013.

«Я верю в Юлин талант и многогранность. Я публично предлагаю Юлии попробовать сделать карьеру в сфере спортивной журналистики Челябинской области», — написал Федечкин на своей странице в Facebook.

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Он уточнил, что в регионе в ближайшие годы пройдут крупные соревнования — Кубок стран ШОС и БРИКС по водному поло, юниорский чемпионат мира по хоккею и, возможно, мировой форум сноубордистов.

Как сообщил Федечкин РИА Новости, Юлии предлагается поработать в спортивной редакции регионального телеканала ОТВ, который является официальным партнером «Матч ТВ» по трансляции хоккейных матчей и на котором работает сильная команда спортивных журналистов. Кроме того, добавил он, известно, что Юлия любит лошадей, и власти Челябинской области могут предложить ей развивающийся конноспортивный клуб «Рифей».

Пресс-секретарь губернатора уточнил, что в настоящее время власти региона не получили ответ Липницкой на свои предложения, но отметил, что в скором времени он свяжется с ближайшим окружением Юлии и озвучит их лично.

По данным сайта ОТВ, в октябре 2016 года телеканал одним из первых в российских регионах начал вещание в формате HD. Телевидение высокой четкости теперь можно увидеть не только в эфире, но и на кабельных и спутниковых телеканалах. В Челябинской области аудитория телеканала ОТВ составляет более 3,5 миллиона человек.