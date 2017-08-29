То ли девочка, а то ли виденье. Кто виноват в уходе Липницкой?

То, что «девочка в красном» Юлия Липницкая не выйдет на лёд не только в предстоящем сезоне, но и вообще, было понятно давно. Федерация знала об этом ещё в апреле, но до сих пор делает вид, что это неожиданность и сенсация. Сама фигуристка и её тренер Алексей Урманов хранят молчание.

Давайте без лишних эмоций. Она шла к своей цели с помощью мамы, наступив на горло всем желаниям и законам физиологии. Её кормили белковым порошком, чтобы Юля не набирала вес и могла делать прыжки. Её убеждали, её заставляли, её упрашивали, за неё решали — обычное дело в жизни любого подростка. По настоянию мамы Юля даже ушла из школы на домашнее обучение.

Она выиграла Олимпиаду в Сочи, продемонстрировав отличный прокат двух программ, одна из которых запала в душу всему миру. Благодаря красному пальто и «Списку Шиндлера» 10 февраля 2014 года Липницкая проснулась одной из самых популярных девушек мира. Можно говорить, что это «всего лишь» победа в командном турнире, но ведь именно Липницкая принесла нашей команде максимальное количество очков, а откатать на таком же эмоциональном уровне свои программы ещё раз через пару дней крайне тяжело.

Никому не было особенно интересно то, что она делала на льду в техническом плане, какими были её прежние программы. Все ждали от неё продолжения чудес и таких же эмоций. После Сочи на Юлю Липницкую свалилось тяжелейшее бремя славы и большие деньги. В 15 лет сложно противостоять соблазнам и заставить себя работать дальше.

Юля Липницкая никогда не была самой техничной фигуристкой своего поколения. Одной из — да. Но её убедили, что равных ей нет и не будет. Убедили все мы в порыве той эйфории и всеобщего обожания, в которой находились после сочинского проката. Возможно, единственным человеком, понимавшим, что это авансы, а не реальность, была Этери Тутберидзе, пытавшаяся заставить подопечную забыть обо всём и работать дальше.

Но Юля ушла от своего тренера. Рядом с ней были люди, которые именно тогда и приняли судьбоносное для спортсменки решение. Амбиции пересилили здравый смысл, а Липницкая стала жертвой этих самых амбиций, которым тоже поддалась. Сезон-2013/14 стал для неё самым ярким в карьере — золото Олимпиады и чемпионата Европы, серебро чемпионата мира.

Больше таких успехов в карьере Липницкой не было, а все попытки вновь вернуться на вершину оказались неудачными. И даже трагическими, если говорить о Гран-при России в ноябре прошлого года. Произвольная программа под музыку из фильма «Убить Билла» в итоге «убила» саму фигуристку.

Самое печальное, что женское катание Юлии Липницкой никто так и не увидел. В Сочи её катание, пусть вдохновенное и трогающее всех, кто его видел, было по-детски угловатым — от этого просто невозможно уйти, когда на льду девочка, а не сформировавшаяся девушка. А когда процесс взросления завершился, организм стал давать сбои.

Уход Липницкой был просто техническим моментом. Интрига была лишь в том, кто первым скажет об этом открыто.

Сказала её мама, не упустив возможности пожаловаться на то, что девушка живёт только на пожизненную президентскую стипендию, положенную олимпийским чемпионам. То есть в самом факте завершения карьеры нет ничего необычного — к этому всё и шло. Но информационное пространство взорвалось.

Всё вернулось на три с половиной года назад, в ту самую атмосферу эйфории и всеобщего обожания. И в этой атмосфере зазвучали какие-то совершенно нелепые утверждения. Оказалось даже, что именно она в одиночку вывела женское катание в России на высочайший уровень. И в Минспорте её ждут в качестве чиновника (19-летнюю девушку без образования), и в депутаты Госдумы выдвигают. Может, хватит уже всего этого? Все мы сами в феврале 2014 года превратили Липницкую в божество, а потом разочаровались.



Хватит уже дразнить её золотыми фантиками и ожиданиями. Её выступление в Сочи останется в памяти навсегда, а теперь пусть спокойно начинает взрослую жизнь. Без толп фанатов и телекамер на каждом шагу.

Андрей Шитихин