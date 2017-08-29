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29 августа 2017, 10:46 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Плющенко: Откровенно стыдно за российских тренеров, накинувшихся на Сотникову

МОСКВА, 29 авг — Р-Спорт. Двукратный олимпийский чемпион российский фигурист и тренер Евгений Плющенко заявил, что ему стыдно за российских специалистов, накинувшихся на олимпийскую чемпионку Сочи в женском одиночном катании Аделину Сотникову, которая пропустит сезон-2017/18 из-за травмы.

МОСКВА 29 авг — Р-Спорт. Двукратный олимпийский чемпион российский фигурист и тренер Евгений Плющенко заявил что ему стыдно за российских специалистов накинувшихся на олимпийскую чемпионку Сочи в женском одиночном катании Аделину Сотникову которая пропустит сезон-2017/18 из-за травмы. Увеличить
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Плющенко, который является тренером Сотниковой, 27 августа заявил агентству «Р-Спорт», что 21-летняя спортсменка не выступит в сезоне-2017/18 из-за травмы.

Известный российский тренер Татьяна Тарасова заявила «Р-Спорт», что больше не хочет отвечать на бесконечные вопросы о возвращении на лед Сотниковой, так как «она не выйдет никогда» на лед. Заслуженный тренер России Виктор Кудрявцев, в свою очередь, высказал мнение, что Сотникова уже никогда не вернется на свой прежний уровень.

«Пусть сейчас не самый лёгкий период в твоей жизни, и многие коллеги, которые совсем недавно рукоплескали тебе и восхваляли тебя, сейчас дают весьма странные комментарии. Ты — великая спортсменка! Напомню всем! Первая в истории российского женского фигурного катания — олимпийская чемпионка! Вместо того чтобы поддержать девочку, у которой тяжелейшая травма голеностопа, которой и так нелегко, вы накинулись на девчонку! Мне стыдно за моих коллег, откровенно стыдно! Товарищи тренеры, она же член сборной российской команды, а не вражеской! Вы как никто другие должны знать, что такое для спортсмена травма, серьёзная травма», — написал Плющенко в своем аккаунте в Instagram в подписи к совместной фотографии с Сотниковой.

«Дорогая и любимая девочка, я и все твои фанаты верим в твоё возвращение, иногда у нас есть огромное желание, но бороться со здоровьем и с сильнейшими соперниками вне человеческих возможностей. Залечивай травмы и иди дальше, Аделька, если будут силы и здоровье, а я всегда тебя поддержу, как твой друг, спортсмен, тренер и просто человек», — добавил двукратный олимпийский чемпион.
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