Плющенко: Откровенно стыдно за российских тренеров, накинувшихся на Сотникову

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Плющенко, который является тренером Сотниковой, 27 августа заявил агентству «Р-Спорт», что 21-летняя спортсменка не выступит в сезоне-2017/18 из-за травмы.

Известный российский тренер Татьяна Тарасова заявила «Р-Спорт», что больше не хочет отвечать на бесконечные вопросы о возвращении на лед Сотниковой, так как «она не выйдет никогда» на лед. Заслуженный тренер России Виктор Кудрявцев, в свою очередь, высказал мнение, что Сотникова уже никогда не вернется на свой прежний уровень.

«Пусть сейчас не самый лёгкий период в твоей жизни, и многие коллеги, которые совсем недавно рукоплескали тебе и восхваляли тебя, сейчас дают весьма странные комментарии. Ты — великая спортсменка! Напомню всем! Первая в истории российского женского фигурного катания — олимпийская чемпионка! Вместо того чтобы поддержать девочку, у которой тяжелейшая травма голеностопа, которой и так нелегко, вы накинулись на девчонку! Мне стыдно за моих коллег, откровенно стыдно! Товарищи тренеры, она же член сборной российской команды, а не вражеской! Вы как никто другие должны знать, что такое для спортсмена травма, серьёзная травма», — написал Плющенко в своем аккаунте в Instagram в подписи к совместной фотографии с Сотниковой.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BYXeA4dl6dW/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Аделиночка, я в свои 34 прошёл 15 операций,мой тренер в меня верил когда никто в меня не верил и всем было смешно,но мы с Алексеем Николаевичем Мишиным завоевали 4 Олимпийские медали в 4 последних Олимпиадах для России, для нашей Великой Спортивной Державы !И пусть сейчас не самый лёгкий период в твоей жизни и многие коллеги ,которые совсем недавно рукоплескали тебе и восхваляли тебя сейчас дают весьма странные комментарии.Ты-Великая спортсменка! Напомню всем!Первая в истории российского женского фигурного катания-Олимпийская Чемпионка!Вместо того чтобы поддержать девочку, у которой тяжелейшая травма голеностопа ,которой итак нелегко,Вы накинулись на девчонку !Аделиночка,я знаю как это сложно,сам проходил это!Мне стыдно за моих коллег,откровенно стыдно!Товарищи тренеры,она же член сборной Российской команды, а не вражеской!Вы как никто другие должны знать что такое для спортсмена травма ,серьёзная травма ! Дорогая и любимая девочка ,я и все твои фанаты верят в твоё возвращение,иногда у нас есть огромное желание,но бороться со здоровьем и с сильнейшими соперниками вне человеческих возможностей. Залечивай травмы и иди дальше ,Аделька, если будут силы и здоровье,а я всегда тебя поддержу,как твой :друг,спортсмен,тренер и просто человек!Обнял ??????</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-29T05:54:30+00:00">Авг 28 2017 в 10:54 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Дорогая и любимая девочка, я и все твои фанаты верим в твоё возвращение, иногда у нас есть огромное желание, но бороться со здоровьем и с сильнейшими соперниками вне человеческих возможностей. Залечивай травмы и иди дальше, Аделька, если будут силы и здоровье, а я всегда тебя поддержу, как твой друг, спортсмен, тренер и просто человек», — добавил двукратный олимпийский чемпион.