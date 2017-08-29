Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/figure-skating/30827198/
29 августа 2017, 9:17 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Плющенко назвал фигуристку Липницкую маленькой легендой и великой спортсменкой

МОСКВА, 29 авг — Р-Спорт. Двукратный олимпийский чемпион фигурист Евгений Плющенко назвал завершившую карьеру фигуристку Юлию Липницкую маленькая легендой и великой спортсменкой.

Она изящна как циркачка Пикассо и свежа как танцовщица Ренуара. (Из статьи журнала PROспорт). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© PROСПОРТ-онлайн

В понедельник почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев сообщил агентству «Р-Спорт», что чемпионка Олимпийских игр в Сочи в командных соревнованиях Липницкая завершила карьеру. Сама 19-летняя фигуристка отказалась комментировать данную информацию.

«Самая молодая олимпийская спортсменка чемпионка в истории женского одиночного катания! В 15 лет она вместе с нашей командой завоевала золото для России и принесла нашей команде 20 балов из 20 возможных! Великая спортсменка, которая не ушла после Олимпиады-2014, а продолжала свою спортивную карьеру, выступая на официальных стартах, боролась, преодолевая травмы и психологические барьеры», — написал Плющенко в своем аккаунте в Instagram в подписи к совместной фото с Липницкой.

«Юлечка, жизнь продолжается, ты — большая умница, труженик. Ты — маленькая легенда, которая вывела женское российское фигурное катание на высочайший уровень после длительного застоя! Горжусь тобой и всегда рядом», — добавил двукратный олимпийский чемпион.

Плющенко вместе с Липницкой в составе сборной России завоевал золото в командных соревнованиях на Играх в Сочи.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Фигурного катания

Траньков заявил, что им с Волосожар уже нет смысла объявлять о завершении карьеры

Траньков заявил, что им с Волосожар уже нет смысла объявлять о завершении карьеры

МОСКВА, 27 авг — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Двукратный олимпийский чемпион 2014 года по фигурному катанию Максим Траньков, выступавший в спортивной паре с Татьяной Волосожар, заявил агентству «Р-Спорт», что не видит особого смысла в официальном объявлении о завершении профессиональной карьеры, так как они де-факто не являются действующими спортсменами.
Еще 7 новостей  Все новости
28 августа

Девушка, которая заведет твой мотор: откровенные фото grid girl

Спортчиновник: Липницкой пора перестать морочить людям голову

Выстрел в спину: ЦСКА и СКА не дают играть перспективным российским хоккеистам