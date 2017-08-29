Плющенко назвал фигуристку Липницкую маленькой легендой и великой спортсменкой
МОСКВА, 29 авг —
Р-Спорт. Двукратный олимпийский чемпион фигурист Евгений Плющенко назвал завершившую карьеру фигуристку Юлию Липницкую маленькая легендой и великой спортсменкой.
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В понедельник почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев сообщил агентству «Р-Спорт», что чемпионка Олимпийских игр в Сочи в командных соревнованиях Липницкая завершила карьеру. Сама 19-летняя фигуристка отказалась комментировать данную информацию.
«Самая молодая олимпийская спортсменка чемпионка в истории женского одиночного катания! В 15 лет она вместе с нашей командой завоевала золото для России и принесла нашей команде 20 балов из 20 возможных! Великая спортсменка, которая не ушла после Олимпиады-2014, а продолжала свою спортивную карьеру, выступая на официальных стартах, боролась, преодолевая травмы и психологические барьеры», — написал Плющенко в своем аккаунте в Instagram в подписи к совместной фото с Липницкой.
«Юлечка, жизнь продолжается, ты — большая умница, труженик. Ты — маленькая легенда, которая вывела женское российское фигурное катание на высочайший уровень после длительного застоя! Горжусь тобой и всегда рядом», — добавил двукратный олимпийский чемпион.
Плющенко вместе с Липницкой в составе сборной России завоевал золото в командных соревнованиях на Играх в Сочи.
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