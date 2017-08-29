Липницкую пригласили продолжить карьеру в Челябинске

Накануне, напомним, стало известно о завершении ее спортивной карьеры.

«Я публично предлагаю Юлии попробовать сделать карьеру в сфере спортивной журналистики Челябинской области. У нас — сильная команда спортивных журналистов на ОТВ, наставников — хоть отбавляй. Но еще больше впереди — международных соревнований и крупных стартов. Это будет одна из лучших в России спортивных стажировок! В Челябинской области есть всенародно обожаемый “Трактор”, в Челябинской области в этом году пройдет международный кубок стран ШОС и БРИКС по водному поло, а в будущем — юниорский чемпионат мира по хоккею и, скрестим пальцы, мировой форум сноубордистов. Быть может, международное сообщество одумается и вернет нам в ближайшей перспективе главный мировой конькобежный старт года. Это — огромный пласт работы. С которым Юлия успешно справится. Верю. А там видно будет», — написал Федечкин на своей странице в Facebook.

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Пресс-секретарь главы региона также пояснил, что предложение родилось после того, как он почитал комментарии недоброжелателей Липницкой.

«Сколько желчи, злобы, беспощадных подколов. Сколько ехидных смакований вокруг окончания ее спортивной карьеры: пережевывание падений, прыскающие упоминания об анорексии, перченые доморощенные психологические экспертизы. Хочется взять карабин Симонова, дважды выстрелить в воздух, а во время образовавшейся неловкой паузы напомнить сонму “собравшихся погалдеть”: Юлия — олимпийская чемпионка, и стала ею в 15 лет», — объяснил Федечкин.