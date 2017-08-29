Липницкую пригласили продолжить карьеру в Челябинске
Пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин выступил с необычным предложением, адресованным фигуристке Юлии Липницкой.
Накануне, напомним, стало известно о завершении ее спортивной карьеры.
«Я публично предлагаю Юлии попробовать сделать карьеру в сфере спортивной журналистики Челябинской области. У нас — сильная команда спортивных журналистов на ОТВ, наставников — хоть отбавляй. Но еще больше впереди — международных соревнований и крупных стартов. Это будет одна из лучших в России спортивных стажировок! В Челябинской области есть всенародно обожаемый “Трактор”, в Челябинской области в этом году пройдет международный кубок стран ШОС и БРИКС по водному поло, а в будущем — юниорский чемпионат мира по хоккею и, скрестим пальцы, мировой форум сноубордистов. Быть может, международное сообщество одумается и вернет нам в ближайшей перспективе главный мировой конькобежный старт года. Это — огромный пласт работы. С которым Юлия успешно справится. Верю. А там видно будет», — написал Федечкин на своей странице в Facebook.
«Сколько желчи, злобы, беспощадных подколов. Сколько ехидных смакований вокруг окончания ее спортивной карьеры: пережевывание падений, прыскающие упоминания об анорексии, перченые доморощенные психологические экспертизы. Хочется взять карабин Симонова, дважды выстрелить в воздух, а во время образовавшейся неловкой паузы напомнить сонму “собравшихся погалдеть”: Юлия — олимпийская чемпионка, и стала ею в 15 лет», — объяснил Федечкин.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter