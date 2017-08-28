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Даниэла ЛИПНИЦКАЯ, мать фигуристки:

— О своих планах завершить карьеру Юлия сообщила руководству федерации еще в апреле, сразу после возвращения из Европы, где проходила трехмесячное лечение от анорексии. Отмечу, что сейчас она живет только на олимпийскую стипендию. Зарплату от федерации она не получает, хотя и находится в списочном составе сборной. (ТАСС).

Татьяна ТАРАСОВА, заслуженный тренер России:

-Юлия — звезда. Одни звезды светят долго, а другие вспыхнут как сумасшедшие и гаснут. Но она освещала все. Я хочу пожелать ей прекрасной жизни, она ее заслуживает, поскольку является очень хорошей, очень умной девочкой и очень доброй.

Окончание карьеры Липницкой никак не повлияет на развитие фигурного катания в России. Это ее жизнь, она приняла такое решение и, на мой взгляд, абсолютно правильное. Она блеснула всеми своими гранями, она звезда сочинской Олимпиады, мы все ее будем прекрасно помнить, ее будет помнить весь мир как девочку в красном пальто. Она всех осчастливила, и ее все осчастливили. (ТАСС).

Илья АВЕРБУХ, серебряный призер Олимпийских игр, хореограф:

— О какой потере мы говорим? У нас уже давно Женя Медведева выиграла два чемпионата мира подряд, а до этого его выиграла Лиза Туктамышева. Юлия Липницкая не попала ни на один чемпионат Европы и мира, не попав ни разу в тройку на чемпионате России.

15-летние девушки — это еще девочки, которые соревнуются с девушками, а это неравная борьба, это неправильно. Это влечет за собой такие вот последствия, потому что организм перестраивается. («Рен-ТВ»).

Ирина РОДНИНА, трехкратная олимпийская чемпионка:

— Почему неожиданно, когда три года мы ее не видели? Она в команде хорошо откатала, в своей индивидуальной программе она совершила ошибки. А последние три года мы ее не наблюдаем. («Рен-ТВ»).

Елена ЛЕВКОВЕЦ, первый тренер Липницкой:

— Уход Юли из спорта стал для нас полной неожиданностью. Пока никто ничего не знает. Я сейчас была на сборах в Сочи, но и там все только пожимают плечами.

К сожалению, с самой Юлей мы уже не общались больше года. Последний раз виделись с ней на чемпионате России по фигурному катанию, который проходил в Екатеринбурге в 2015 году. («Комсомольская правда»).

Татьяна НАВКА, олимпийская чемпионка:

— Удивление в данном случае, наверное, не самое верное слово. У каждого человека своя судьба. И сложно судить Липницкую. Наверное, у нее были веские причины принять такое решение. Видимо, она больше не чувствует в себе сил продолжать бороться. И потом, фигурное катание сейчас стало очень молодым видом спорта. 16-летние девочки уже выступают вовсю. (Russia Today).

Алексей МИШИН, известный тренер:

— Я добрыми словами хочу поблагодарить Юлию Липницкую за то, что она сделала для нашего фигурного катания. Она была одной из тех девочек, которые открывали «окно в Европу» для нашего фигурного катания. С другой стороны, к этому надо относиться спокойно — нужно пожелать Юле счастливой жизни и самых добрых пожеланий.

Она молодая девушка, ей предстоит большая и интересная жизнь. Евгений Плющенко и Елизавета Тухтамышева, которые раньше тоже испытывали определенный кризис, потом взмывали на верхние ступеньки пьедестала почета.

В моей практике были такие примеры. Помню, когда Урманов выиграл Олимпийские игры, следующие годы были сложными для него. Дело здесь не в том, что спортсмен становится подверженным «медным трубам», а в том, что он подходит к такому рубежу, преодолеть который трудно. (ТАСС).

Этери ТУТБЕРИДЗЕ, бывший тренер фигуристки:

— Некоторые завершают карьеру намного раньше, чем Липницкая, при этом завоевав гораздо меньше медалей. Юлия стала чемпионкой Европы, серебряным призером чемпионата мира и олимпийской чемпионкой.

Некоторые спортсмены катаются десятилетиями и не зарабатывают такое количество медалей. Она могла уйти из спорта гораздо раньше и спокойно жить. Спорт — это ведь короткая полоса жизни. Все остальное — это жизнь после профессиональной карьеры. (Газета.ру).

Павел КОЛОБКОВ, министр спорта РФ:

— Юля Липницкая — великая спортсменка, которая вошла в историю мирового фигурного катания. Ее композиция на музыку из фильма «Список Шиндлера» вошла в олимпийскую историю. Очень жаль, что она завершила карьеру так рано, но я не сомневаюсь, что впереди у нее новая жизнь, и она еще не раз проявит себя в других качествах, не только в спорте. Не исключаю, что она сможет начать карьеру чиновника — мы всегда ее ждем. Это спортсмен и личность с большой буквы, несмотря на столь юный возраст. Мы окажем ей всю возможную поддержку. (ТАСС).