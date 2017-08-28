Почему Юлия Липницкая завершила карьеру. Версия Марии Бутырской

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— Как вы отнеслись к новости о решении Липнцикой уйти из спорта?

— Честно говоря, всем в мире фигурного катания давно известно об этом. Она не приступала к тренировкам в этом году.

— На ваш взгляд, есть шансы, что Липнцикая вернется на лед?

— Шансы всегда есть. Всегда можно вернуться и заняться карьерой. Но для этого нужно иметь огромное желание. И главное — мотивацию. Когда она отсутствует — сложно вернуться в спорт. Я, например, чемпионат мира в 26 лет выиграла.

— Уход Липницкой — большая потеря для мира фигурного катания?

— Юля молодец, что показала результат в 15-летнем возрасте, когда были очень важные соревнования для нашей страны — Олимпиада-2014 в Сочи. Тем более это был первый командный турнир в истории Игр. Ее допустили к участию, и Юля выстояла. Все, что она умеет, — дорого стоит. Она была маленькой и очень хорошенькой, но вы знаете… люди растут, поправляются. Само катание Липницкой, когда она повзрослела, сильно изменилось. Мне гораздо больше нравится действующая чемпионка мира и Европы Евгения Медведева. У нее очень сильно отличается катание. Не прыжки, а именно катание, оно похоже на женское одиночное катание.

Юлю все равно запомнят, она останется в сердцах болельщиков той маленькой девочкой.

На дальнейшее ее катание тяжело было смотреть. В то же время вызывало неприязнь то, как она поступала после отката программы, когда она не приходила на церемонии награждения. Спортсмен не должен себя так вести. Поэтому пусть ищет себя в чем-то другом, у нее впереди долгая жизнь. Липницкая прославила себя, у нее большая популярность среди болельщиков. Она легко сможет найти себя в другой области. Так что, думаю, она приняла абсолютно правильное решение.

— И все-таки Липницкая была явлением в нашем фигурном катании?

— Конечно, она — явление. И самое главное, что проявила себя в нужный момент и в необходимой ситуации. Тогда она показала свой характер и то, что она умеет, борется за честь нашей страны, поэтому мы все должны быть ей благодарны. Олимпийские игры в Сочи стали ее звездным часом. И этот час получился очень красивым. Очень! То ее выступление, конечно, запало нашему народу в душу.