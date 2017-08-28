Девочка в красном пальто. Конец сюжета

О том, что Липницкая больше не вернется на лед, начали судачить еще пять месяцев назад, когда Юля вернулась в Москву после почти трехмесячного лечения в израильской клинике и даже не пыталась возобновить тренировки. Просто разговаривать с прессой фигуристка была на тот момент не готова: вердикт врачей отнял у нее единственную профессию, которой она владела в совершенстве, в связи с отказом от физических нагрузок заметно вырос вес, и не было даже приблизительного представления о том, что делать дальше.

ОДЕРЖИМОСТЬ ПЬЕДЕСТАЛОМ

Но самое тяжелое заключалось, пожалуй, в другом: за те два года, что прошли после Игр в Сочи, Липницкая перестала быть центральной фигурой женского одиночного катания, его сутью и смыслом. Будь она в России одна, как была в свое время Ирина Слуцкая, вполне возможно, что и внимание к проблемам, которые почти сразу после Игр стали возникать у фигуристки вне льда, было бы иным. Ведь если называть вещи своими именами, Юля просто расплатилась собственным здоровьем за все то, что предшествовало Олимпиаде. И прежде всего — за жесточайшие меры, направленные на торможение физического развития.

Это не было секретом: о том, что девушка больше года питается биодобавкой «Сквизи», знали все, об этом в интервью неоднократно говорила сама Юля, но результаты продолжали расти, а значит, не имелось никаких поводов для беспокойства. Тем более что рядом со спортсменкой непрерывно находились ее тренер и мама — две взрослые женщины, одержимые желанием увидеть Липницкую на высшей ступени олимпийского пьедестала.

Просто после Игр все повернулось не самым предсказуемым образом. Внимание тренера переключилось на других спортсменок, гораздо более перспективных и менее капризных, нежели проблемная «звезда», внимание федерации фигурного катания — тоже, и Липницкая осталась по большому счету никому не нужна. Можно считать везением то, что у Юли появились люди, взявшие на себя управление ее жизнью, но можно рассудить и иначе: отъезд в Сочи из Москвы окончательно изолировал спортсменку от привычного существования в условиях постоянного маминого контроля и жесткой конкуренции на льду, а проблемы с так и не восстановленным здоровьем и психикой, похоже, продолжали усугубляться. Согласитесь, трудно рассуждать иначе, раз уж сочинский период жизни Липницкой завершился экстренной госпитализацией.

РАСПЛАТА ЗА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ

Вся эта грустная история — это по сути поиск ответа на один-единственный вопрос: стоит ли личная олимпийская победа — так, кстати, и не достигнутая Липницкой, тех жертв, что были принесены юной девушкой, фактически ребенком, на пути к вершине? Не слишком ли высока плата за достижение даже не своей, а прежде всего материнской цели?

Вполне возможно, что эти вопросы Юля задавала себе не один раз. Возможно, за месяцы молчания она полностью излечилась от спорта, от необходимости во чтобы то ни стало быть лучшей, от жизни, в которой тебя постоянно с кем-то сравнивают. Но мне почему-то кажется, что этот момент еще не настал: иначе не было бы этой нервной и болезненной скрытности и нежелания с кем-либо общаться. Ведь даже бывший тренер Липницкой олимпийский чемпион Алексей Урманов, раньше других узнавший о том, что подопечная уже никогда не вернется к тренировкам, упорно хранил молчание и говорил на протяжении четырех с лишним месяцев одно и то же: «Когда Юля захочет, она расскажет об этом сама».

А сейчас весть о ее уходе из спорта уже вроде бы и не новость. То, что она получилась приуроченной к началу олимпийского сезона, и вовсе выглядит, как абсурд. Кого интересует бывшая чемпионка — при том, что есть целая когорта нынешних, гораздо более техничных и голодных, которые будут в кровь драться между собой за три олимпийские вакансии, и те, кому повезет, продолжат эту драку на Играх в Пхенчхане. Вопрос, чем теперь будет заниматься полюбившаяся миру девочка в красном пальто, если для кого и актуален, так только для самой Юли. Остальному миру, заточенному на фигурное катание, куда интереснее увидеть, что за программы на этот раз поставил Евгении Медведевой ее постановщик Илья Авербух, сумеет ли кто другой в рамках России соперничать с двукратной чемпионкой мира, и выдержит ли конкуренцию своего первого взрослого сезона 15-летняя чудо-девочка Алина Загитова.