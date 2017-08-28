Юлия Липницкая. От золота Сочи до окончания карьеры
Сегодня стало известно, что олимпийская чемпионка Сочи-2014 Юлия Липницкая завершила карьеру. «СЭ» вспоминает яркие моменты ее недолгого спортивного пути.
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Февраль 2014 года. Сочи. Девочка в красном пальто влюбляет в себя зрителей и специалистов. Юлия Липницкая становится олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях.
Осень 2014. Липницкая начинала сезон в статусе одной из фавориток. На этапе «Гран-при» в Шанхае стала второй и тогда назвала свой прокат худшим в жизни. На следующем турнире серии в Бордо россиянка также взяла серебро. На чемпионате России спортсменка стала только девятой, после чего едва не закончила карьеру.
«После неудачного выступления на чемпионате России вообще хотела покинуть спорт, закончить спортивную карьеру, — сказала Липницкая. — Все знают, как непросто мне было вернуться к тренировкам после Олимпиады. И в этом смысле этот сезон получился очень тяжелым. Поначалу ничего не получалось, и я реально понимала, что вообще ничего не могу. Было
Ноябрь 2015. Липницкая приняла решение перейти от тренера Этери Тутберидзе к олимпийскому чемпиону Алексею Урманову. Но на чемпионате России спортсменка осталась лишь седьмой и отобраться на чемпионат Европы не смогла.
Весна 2016. Спортсменка живет в Сочи и довольно оптимистично настроена в отношении тренировок. Она с удовольствием рассказывает о работе под руководством Урманова, занятиях в тренажерном зале и борьбе с лишним весом и начале самостоятельной жизни. Специалисты подмечают, что Липницкая приобрела массу качеств, которых прежде не было, вернула прыжки.
Ноябрь 2016. На московском этапе серии «Гран-при» 18-летняя спортсменка была вынуждена остановиться во время проката
Декабрь 2016. Стало известно, что Липницкая не выступит на чемпионате России
Весна 2017. Урманов говорил, что все решения по поводу будущего Липницкой будут приниматься после контрольных прокатов в сентябре.
— Юля не заявлена — она пропустила практически весь прошлый сезон. И ни для кого не секрет, что решением недавнего исполкома Федерации фигурного катания на коньках России она вошла в резервный состав сборной, — говорил тренер в интервью ТАСС. — Она восстанавливается, жива и здорова, с ней все в полном порядке. Ждем сентябрьских контрольных прокатов, а дальше уже будем принимать решения и строить планы.
Лето 2017. Татьяна Тарасова в интервью «СЭ» сказала, что не верит в возможность возвращения Липницкой на высокий уровень.
— Она звезда, которая блеснула в свое время, спасибо ей за это, — сказала Тарасова. — Юля украсила своим участием Олимпийские игры в Сочи. Ее люди никогда не забудут — девочку в красном платье. Ей письмо прислал гений кинематографа Стивен Спилберг. Вам
Тем временем Липницкой даже пришлось опровергать слухи о беременности. На ее странице в социальной сети поклонники предположили, что спортсменка находится в «интересном» положении, поскольку немного поправилась.
— Нет у меня никакой беременности, достали уже. Совесть поимейте. Мне что теперь, всю жизнь 37 кг весить, чтоб вас порадовать? Нахуделась уже, хватит, — написала Липницкая на своей странице ВКонтакте.
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