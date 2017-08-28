Почему Юлия Липницкая завершила карьеру

Олимпийская чемпионка командного турнира в Сочи фигуристка Юлия Липницкая приняла решение о завершении карьеры. По словам экспертов, опрошенных ТАСС. это не было спонтанным решением. К этому вело все развитие карьеры юной спортсменки.

Девочка в красном пальто

Юлия Липницкая выступает на Олимпиаде в Сочи РИА "Новости"

В 2014 году Юлия Липницкая стала олимпийской чемпионкой в командном турнире. Она выступила с программой на музыку из фильма Стивена Спилберга «Список Шиндлера».

Цитата Выступление девочки в красном пальто стало откровением как для специалистов, так и для тех, кто никакого отношения к фигурному катанию не имел.

В их числе и сам создатель «Списка Шиндлера» Спилберг, который после выступления россиянки рассказал ей в письме — прокат смотрели всей семьей со слезами на глазах.

После Олимпиады на олимпийском канале на YouTube ролик с ее программой, поставленный известным российским хореографом-постановщиком Ильей Авербухом, просмотрели почти более шести миллионов пользователей.



В личном турнире у спортсменки все сложилось не лучшим образом — допустив ошибки в короткой программе Липницкая стала пятой, в произвольной — шестой. Выступление на Олимпиаде спортсменка завершила на пятом итоговом месте, что не помешало ей стать лицом Игр в Сочи и одной из самых любимых в России и уважаемых в мире спортсменок.

Проблемы роста и старые травмы

Юлия Липницкая с тренером Алексеем Урмановым после того, как спортсменка не смогла закончить произвольную программу на этапе Гран-при РИА "Новости"

После Игр Липницкой пришлось непросто — ее организм «одарил» хозяйку всеми проблемами роста.

Ее начали преследовать неудачи. Достаточно сказать, что на послеолимпийском чемпионате России 2015 года она стала лишь девятой, даже не попав в состав сборной на чемпионат Европы. Пьедестал чемпионата тогда заняли одни россиянки — Елизавета Туктамышева, Елена Радионова и Анна Погорилая.

В ноябре 2015 года спортсменка принимает решение о смене тренера, уйдя от Тутберидзе к олимпийскому чемпиону Лилехаммера Алексею Урманову, и переехав из Москвы в Сочи. Быстрого прогресса, к сожалению, не случилось. На чемпионате России 2016 года спортсменка была седьмой, войдя в состав сборной на чемпионат Европы только в качестве запасной.

Предолимпийский сезон также не подарил спортсменке больших успехов — выиграв короткую программу на стартовом турнире в Братиславе, фигуристка почувствовала боль обострившейся травмы. Затем — пропущенный этап серии Гран-при в Чикаго и московский Гран-при, где из-за боли ей пришлось остановить выступление в произвольной программе.

Борьба с лишним весом и ухудшение здоровья



Догадок, что могло произойти, была масса. Но известный российский тренер Татьяна Тарасова предположила в беседе с корреспондентом ТАСС — похоже, проблемы связаны с похудением спортсменки и как следствие с недостатком важнейших для организма калием и магнием.

Цитата Постоянная борьба спортсменки с лишним весом привела к тому, что Липницкая была вынуждена пройти курс лечения от анорексии.

После неудачи на московском этапе Гран-при спортсменка практически пропала из публичного пространства, изредка размещая посты на своих страницах в социальных сетях.

В декабре, практически накануне старта чемпионата России, Липницкая упала по дороге с тренировки, после чего было принято решение о пропуске фигуристкой чемпионата России, отборочного старта к чемпионату Европы в Остраве.

«Юлия — звезда. Одни звезды светят долго, а другие вспыхнут как сумасшедшие и гаснут. Но она освещала все. Я хочу пожелать ей прекрасной жизни, она ее заслуживает, поскольку является очень хорошей, очень умной девочкой и очень доброй», — прокомментировала Тарасова решение фигуристки завершить карьеру.

В свою очередь Илья Авербух так отреагировал на новость: «Очень грустно, потому что у Юлии Липницкой есть некий 25-й кадр, который притягивает тебя магнитом к ее выступлению: ты не можешь понять, почему тебя трогает ее катание, но оно оказывает именно такой эффект. Это можно называть харизмой, талантом, но в Юлии это есть и особенно это проявилось на Олимпиаде, — сказал Авербух. — Жаль, что это не получило развития — сыграла роль и техническая сторона вопроса. Думаю, что требования тренеров столкнулись с собственными амбициями, и мы получили такой финал, который был ожидаем: после Олимпиады Юлия ни разу не попала, ни на чемпионат Европы, ни на чемпионат мира».