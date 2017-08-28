Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/figure-skating/30820397/
28 августа 2017, 15:52 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Олимпийская чемпионка Липницкая завершила карьеру

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире Юлия Липницкая завершила спортивную карьеру, предупредив об этом руководство Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) еще в апреле этого года.

Юлия Липницкая в ноябре 2016 года. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом ТАСС сообщила мать 19-летней спортсменки.

«О своих планах завершить карьеру Юлия сообщила руководству федерации еще в апреле, сразу после возвращения из Европы, где проходила трехмесячное лечение от анорексии, — рассказала мать фигуристки. — Мы благодарны компании “Телеспорт”, что она помогла Юлии в этот сложный момент. Отмечу, что сейчас она живет только на олимпийскую стипендию. Зарплату от федерации она не получает, хотя и находится в списочном составе сборной».

Помимо олимпийского золота, Липницкая завоевала серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы 2014 года, а также серебро финала Гран-при 2013 года. Спортсменка пропустила декабрьский чемпионат России — 2016, который проходил в Челябинске, из-за травмы тазобедренного сустава, которую получила, упав на скользком тротуаре 18 декабря, возвращаясь с тренировки. В феврале Липницкая из-за травмы досрочно завершила сезон.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Фигурного катания

Еще 7 новостей  Все новости

Федерация фигурного катания не получала от Липницкой документов о завершении карьеры

Россиянка Бравикова выиграла личное многоборье в художественной гимнастике на Универсиаде

Бутенко: высказывания Гончаренко о судействе игры ЦСКА - "Ахмат" профессионально неэтичны

Колобков не видит оснований для недопуска россиян на Олимпиаду 2018 года