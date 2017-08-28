Олимпийская чемпионка Липницкая завершила карьеру
МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире Юлия Липницкая завершила спортивную карьеру, предупредив об этом руководство Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) еще в апреле этого года.
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Об этом ТАСС сообщила мать 19-летней спортсменки.
«О своих планах завершить карьеру Юлия сообщила руководству федерации еще в апреле, сразу после возвращения из Европы, где проходила трехмесячное лечение от анорексии, — рассказала мать фигуристки. — Мы благодарны компании “Телеспорт”, что она помогла Юлии в этот сложный момент. Отмечу, что сейчас она живет только на олимпийскую стипендию. Зарплату от федерации она не получает, хотя и находится в списочном составе сборной».
Помимо олимпийского золота, Липницкая завоевала серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы 2014 года, а также серебро финала
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