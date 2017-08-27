Чемпионка Игр в Сочи фигуристка Сотникова пропустит Олимпиаду-2018
Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании российская фигуристка Аделина Сотникова пропустит весь сезон-2017/18
из-за травмы. Об этом сообщил тренер спортсменки Евгений Плющенко.
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«Аделина в этом сезоне не выступит на соревнованиях
Сотникова начала работать под руководством Плющенко в начале апреля нынешнего года.
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