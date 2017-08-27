Чемпионка Игр в Сочи фигуристка Сотникова пропустит Олимпиаду-2018

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Аделина в этом сезоне не выступит на соревнованиях из-за травмы. Мы все надеялись, что залечим эту травму, но, к сожалению, не получилось», — заявил Плющенко. По его словам, повреждение по-прежнему беспокоит фигуристку, поэтому полноценных тренировок у нее не получается.

Сотникова начала работать под руководством Плющенко в начале апреля нынешнего года.