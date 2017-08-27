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27 августа 2017, 19:59 | Зимние: Фигурное катание | Lenta.Ru

Чемпионка Игр в Сочи фигуристка Сотникова пропустит Олимпиаду-2018

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании российская фигуристка Аделина Сотникова пропустит весь сезон-2017/18 из-за травмы. Об этом сообщил тренер спортсменки Евгений Плющенко.

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании российская фигуристка Аделина Сотникова пропустит весь сезон-2017/18 из-за травмы. Тренер спортсменки Евгений Плющенко рассказал что они с подопечной до последнего надеялись на восстановление но повреждение не дает ей полноценно работать на тренировках. Увеличить
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«Аделина в этом сезоне не выступит на соревнованиях из-за травмы. Мы все надеялись, что залечим эту травму, но, к сожалению, не получилось», — заявил Плющенко. По его словам, повреждение по-прежнему беспокоит фигуристку, поэтому полноценных тренировок у нее не получается.

Сотникова начала работать под руководством Плющенко в начале апреля нынешнего года.
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МОСКВА, 27 авг — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Двукратный олимпийский чемпион 2014 года по фигурному катанию Максим Траньков, выступавший в спортивной паре с Татьяной Волосожар, заявил агентству «Р-Спорт», что не видит особого смысла в официальном объявлении о завершении профессиональной карьеры, так как они де-факто не являются действующими спортсменами.
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