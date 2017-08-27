Траньков заявил, что им с Волосожар уже нет смысла объявлять о завершении карьеры
МОСКВА, 27 авг —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Двукратный олимпийский чемпион 2014 года по фигурному катанию Максим Траньков, выступавший в спортивной паре с Татьяной Волосожар, заявил агентству «Р-Спорт», что не видит особого смысла в официальном объявлении о завершении профессиональной карьеры, так как они де-факто не являются действующими спортсменами.
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Видимо, что-то случилось...
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В марте Траньков в интервью агентству «Р-Спорт» поделился мнением, что, возможно, он и Волосожар осенью объявят о завершении карьеры. В феврале в семье Транькова и Волосожар родилась дочь, а в апреле фигуристы возобновили тренировки, но без стремления непременно выступать на соревнованиях.
«Мы не обсуждали этот момент ни с кем. Мы не знаем, как это будет и будет ли это вообще, — ответил Траньков по телефону на вопрос, есть ли у их дуэта в планы по соответствующему заявлению. — Не знаю, надо ли это вообще. Если бы мы были действующими спортсменами, которые, скажем так, “сидят” на зарплате, ездят на сборы, тогда можно было бы говорить (о мероприятии с объявлением), но мы занимаемся своими проектами и смысла делать
Собеседник агентства напомнил, что сейчас они с супругой задействованы в проектах Ильи Авербуха, находятся в Сочи и пробудут там до октября. «Мы восстановили все технические элементы, но сказать, что мы тренируемся и готовимся к сезону, нельзя. Мы заняты в спектакле и не имеем
«От федерации (ФФККР) мы не получаем никакого финансирования, сами отказались от него и находимся на абсолютно вольных хлебах. Поэтому говорить о том, что мы занимаем
Волосожар/Траньков выиграли золото Игр в Сочи в командных соревнованиях по фигурному катании и в парном катании.
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