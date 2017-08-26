Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/figure-skating/30803530/
26 августа 2017, 12:06 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Россияне Полищук/Вахнов победили в танцах на льду на первом этапе юниорского Гран-при

МОСКВА, 26 авг — Р-Спорт. Россияне Софья Полищук/Александр Вахнов стали победителями соревнований в танцах на льду на первом этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в австралийском Брисбене.

В субботу пары представляли произвольный танец. Полищук и Вахнов получили за свой прокат 84,78 балла и с учетом короткого танца в сумме набрали 145,86 очка. Второе место заняли канадцы Марджори Ладжои/Закари Лага (138,92). Третьим стал еще один российский дуэт Елизавета Худайбердиева/Никита Назаров (131,80).

Произвольной программой в танцах на льду завершилась соревновательная программа этапа в Брисбене. Следующий этап юниорского Гран-при пройдет с 31 августа по 2 сентября в австрийском Зальцбурге.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Фигурного катания

Еще 7 новостей  Все новости
25 августа

Девушка, которая заведет твой мотор: откровенные фото grid girl

Горячая русская штучка, перед которой не устоял футболист «Баварии»

Выстрел в спину: ЦСКА и СКА не дают играть перспективным российским хоккеистам