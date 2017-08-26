Россияне Полищук/Вахнов победили в танцах на льду на первом этапе юниорского Гран-при
МОСКВА, 26 авг —
Р-Спорт. Россияне Софья Полищук/Александр Вахнов стали победителями соревнований в танцах на льду на первом этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в австралийском Брисбене.
В субботу пары представляли произвольный танец. Полищук и Вахнов получили за свой прокат 84,78 балла и с учетом короткого танца в сумме набрали 145,86 очка. Второе место заняли канадцы Марджори Ладжои/Закари Лага (138,92). Третьим стал еще один российский дуэт Елизавета Худайбердиева/Никита Назаров (131,80).
Произвольной программой в танцах на льду завершилась соревновательная программа этапа в Брисбене. Следующий этап юниорского
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