Россияне Полищук/Вахнов победили в танцах на льду на первом этапе юниорского Гран-при

В субботу пары представляли произвольный танец. Полищук и Вахнов получили за свой прокат 84,78 балла и с учетом короткого танца в сумме набрали 145,86 очка. Второе место заняли канадцы Марджори Ладжои/Закари Лага (138,92). Третьим стал еще один российский дуэт Елизавета Худайбердиева/Никита Назаров (131,80).

Произвольной программой в танцах на льду завершилась соревновательная программа этапа в Брисбене. Следующий этап юниорского Гран-при пройдет с 31 августа по 2 сентября в австрийском Зальцбурге.