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26 августа 2017, 10:59 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Российская фигуристка Трусова стала победительницей этапа юниорского Гран-при в Брисбене

ТАСС, 26 августа. Россиянка Александра Трусова победила на первом этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в австралийском Брисбене.

По итогам короткой и произвольной программ Трусова набрала 197,69 балла. Второе место заняла россиянка Анастасия Гулякова (181,43). Третьей стала японка Рико Такино (174,16).

Для Трусовой и Гуляковой соревнования в Брисбене стали дебютными в юниорской серии Гран-при.

Ранее в мужском одиночном катании Роман Савосин завоевал серебро, Егор Рухин — бронзу.

Этап в Брисбене завершится в субботу произвольной программой в танцах на льду. После короткой программы лидирует российская пара Софья Полищук / Александр Вахнов.
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