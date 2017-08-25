По сумме короткой и произвольной программ Рухин набрал на турнире 196,20 (68,68 в короткой и 127,52 в произвольной) балла. Третье место занял другой россиянин Егор Рухин (57,51 и 127,61) — 185,12 балла.

Победу одержал представитель США Алексей Красножон (209,37) с лучшим результатом в обеих программах (75,04 и 134,33).