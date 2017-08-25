Фигуристки РФ Медведева и Радионова выступят на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе
МОСКВА, 25 авг —
Р-Спорт. Двукратная чемпионка мира в одиночном фигурном катании, обладательница рекордов планеты в короткой, произвольной программах и по сумме баллов россиянка Евгения Медведева и ее соотечественница двукратная вице-чемпионка Европы Елена Радионова выступят на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе, сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
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Мемориал Ондрея Непелы в Братиславе пройдет с 21 по 23 сентября.
Помимо Медведевой и Радионовой от России на турнире выступят следующие фигуристы:
мужчины — Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Александр Самарин, Сергей Воронов (запасной);.
женщины — Алена Леонова;.
парное катание — Кристина Астахова/Алексей Рогонов, Алиса Ефимова/Александр Коровин, Наталия Забияко/Александр Энберт;.
танцы на льду — Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, Софья Евдокимова/Егор Базин, Бетина Попова/Сергей Мозгов, Александра Степанова/Иван Букин (запасные).
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