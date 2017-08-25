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25 августа 2017, 12:16 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Фигуристки РФ Медведева и Радионова выступят на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе

МОСКВА, 25 авг — Р-Спорт. Двукратная чемпионка мира в одиночном фигурном катании, обладательница рекордов планеты в короткой, произвольной программах и по сумме баллов россиянка Евгения Медведева и ее соотечественница двукратная вице-чемпионка Европы Елена Радионова выступят на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе, сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

<em>МОСКВА 25 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Двукратная чемпионка мира в одиночном фигурном катании обладательница рекордов планеты в короткой произвольной программах и по сумме баллов россиянка Евгения <span class=error>Медведева</span> и ее соотечественница двукратная <nobr>вице-чемпионка</nobr> Европы Елена <span class=error>Радионова</span> выступят на мемориале <span class=error>Ондрея</span> <span class=error>Непелы</span> в Братиславе сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU). Увеличить
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Мемориал Ондрея Непелы в Братиславе пройдет с 21 по 23 сентября.

Помимо Медведевой и Радионовой от России на турнире выступят следующие фигуристы:

мужчины — Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Александр Самарин, Сергей Воронов (запасной);.

женщины — Алена Леонова;.

парное катание — Кристина Астахова/Алексей Рогонов, Алиса Ефимова/Александр Коровин, Наталия Забияко/Александр Энберт;.

танцы на льду — Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, Софья Евдокимова/Егор Базин, Бетина Попова/Сергей Мозгов, Александра Степанова/Иван Букин (запасные).
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