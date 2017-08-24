Российский фигурист Андрей Депутат сообщил, что завершил карьеру и стал судьей

Депутат стал бронзовым призером юниорского первенства мира 2012 года в паре с Василисой Даванковой. В сезоне-2014/15 его партнершей стала трехкратная медалистка чемпионатов Европы Вера Базарова. В паре с Базаровой Депутат побеждал на международных соревнованиях и участвовал в этапах Гран-при, но на чемпионаты Европы и мира не отбирался.

В ноябре 2016 года Базарова завершила карьеру. Депутат начал искать новую партнершу, наиболее вероятным считался вариант выступлений с Александрой Прокловой, перешедшей из одиночного катания, однако в мае 2017 года тренер фигуриста Олег Васильев сообщил, что в этом сочетании пара выступать не будет.

«Я завершил карьеру, позавчера сдал (тесты) на технического специалиста по парному катанию, — сообщил Депутат. — На первенстве Москвы уже начну судить».

Андрей Депутат является супругом чемпионки командных соревнований Олимпиады-2014 в Сочи, бронзовой медалистки мирового первенства 2013 года в танцах на льду Екатерины Бобровой.