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24 августа 2017, 9:34 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Российский фигурист Андрей Депутат сообщил, что завершил карьеру и стал судьей

МОСКВА, 24 авг — Р-Спорт. Бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров 2012 года в парном катании российский фигурист Андрей Депутат сообщил агентству «Р-Спорт», что завершил карьеру спортсмена и собирается заняться судейством соревнований по фигурному катанию.

Депутат стал бронзовым призером юниорского первенства мира 2012 года в паре с Василисой Даванковой. В сезоне-2014/15 его партнершей стала трехкратная медалистка чемпионатов Европы Вера Базарова. В паре с Базаровой Депутат побеждал на международных соревнованиях и участвовал в этапах Гран-при, но на чемпионаты Европы и мира не отбирался.

В ноябре 2016 года Базарова завершила карьеру. Депутат начал искать новую партнершу, наиболее вероятным считался вариант выступлений с Александрой Прокловой, перешедшей из одиночного катания, однако в мае 2017 года тренер фигуриста Олег Васильев сообщил, что в этом сочетании пара выступать не будет.

«Я завершил карьеру, позавчера сдал (тесты) на технического специалиста по парному катанию, — сообщил Депутат. — На первенстве Москвы уже начну судить».

Андрей Депутат является супругом чемпионки командных соревнований Олимпиады-2014 в Сочи, бронзовой медалистки мирового первенства 2013 года в танцах на льду Екатерины Бобровой.
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