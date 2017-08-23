Липницкая и Сотникова пропустят контрольные прокаты в Сочи
МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Олимпийские чемпионки по фигурному катанию Юлия Липницкая и Аделина Сотникова пропустят контрольные прокаты в Сочи. Об этом ТАСС заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Контрольные прокаты членов сборной России по фигурному катанию пройдут с 9 по 10 сентября в Сочи.
«Ни Сотникова, ни Липницкая не примут участия в прокатах. И та, и другая спортсменка сейчас восстанавливают здоровье», — сказал Горшков.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter