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23 августа 2017, 19:16 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Липницкая и Сотникова пропустят контрольные прокаты в Сочи

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Олимпийские чемпионки по фигурному катанию Юлия Липницкая и Аделина Сотникова пропустят контрольные прокаты в Сочи. Об этом ТАСС заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

Прокаты членов сборной России пройдут с 9 по 10 сентября. Увеличить
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Контрольные прокаты членов сборной России по фигурному катанию пройдут с 9 по 10 сентября в Сочи.

«Ни Сотникова, ни Липницкая не примут участия в прокатах. И та, и другая спортсменка сейчас восстанавливают здоровье», — сказал Горшков.
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Коган: Вопрос завершения карьеры Волосожар и Транькова открыт, в Сочи их не будет

МОСКВА, 23 авг — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков не примут участие в контрольных прокатах фигуристов сборной РФ, заявил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.
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