Липницкая и Сотникова пропустят контрольные прокаты в Сочи

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Контрольные прокаты членов сборной России по фигурному катанию пройдут с 9 по 10 сентября в Сочи.

«Ни Сотникова, ни Липницкая не примут участия в прокатах. И та, и другая спортсменка сейчас восстанавливают здоровье», — сказал Горшков.