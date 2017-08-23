Коган: Вопрос завершения карьеры Волосожар и Транькова открыт, в Сочи их не будет
МОСКВА, 23 авг —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков не примут участие в контрольных прокатах фигуристов сборной РФ, заявил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.
В марте Траньков в интервью агентству «Р-Спорт» поделился мнением, что, возможно, он и Волосожар осенью объявят о завершении карьеры. В феврале в семье Транькова и Волосожар родилась дочь, а в апреле фигуристы возобновили тренировки, но без стремления непременно выступать на соревнования. В настоящее время Волосожар/Траньков выступают в шоу.
«Мы обсуждали с ребятами, с Александром Георгиевичем (Горшковым), что если они захотят участвовать в соревнованиях, то они должны принять участие в прокатах. Но на прокаты они не заявились, как и на контрольный сбор. Наверное, об их планах надо спросить ребят. Вопрос (о завершении карьеры) открыт», — сказал Коган журналистам.
При этом он заметил, что если пара изъявит желание принять участие во внутрироссийских стартах с целью дальнейшей перспективы, этот вопрос ФФККР рассмотрит.
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