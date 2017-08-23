Фигурист Климов сможет приступить к полноценным тренировкам 1 сентября
МОСКВА, 23 авг —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Олимпийский чемпион 2014 года в командных соревнованиях по фигурному катанию и серебряный призер Игр в соревнованиях спортивных пар Федор Климов, выступающий в дуэте с Ксенией Столбовой, рассказал, что сможет приступить к полноценной тренировочной работе 1 сентября.
В межсезонье Климову была сделана операция,
«Летом я лечился, примерно месяц назад я перенес операцию. Я чувствую себя хорошо, но по запрету врачей до 1 сентября я не могу делать поддержки и подкрутку», — сказал Климов.
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