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23 августа 2017, 15:08 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Фигурист Климов сможет приступить к полноценным тренировкам 1 сентября

МОСКВА, 23 авг — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Олимпийский чемпион 2014 года в командных соревнованиях по фигурному катанию и серебряный призер Игр в соревнованиях спортивных пар Федор Климов, выступающий в дуэте с Ксенией Столбовой, рассказал, что сможет приступить к полноценной тренировочной работе 1 сентября.

В межсезонье Климову была сделана операция, из-за чего дуэт пропустит контрольные прокаты фигуристов сборной России, которые пройдут 9—10 сентября в Сочи.

«Летом я лечился, примерно месяц назад я перенес операцию. Я чувствую себя хорошо, но по запрету врачей до 1 сентября я не могу делать поддержки и подкрутку», — сказал Климов.
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