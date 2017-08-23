Фигурист Климов сможет приступить к полноценным тренировкам 1 сентября

В межсезонье Климову была сделана операция, из-за чего дуэт пропустит контрольные прокаты фигуристов сборной России, которые пройдут 9—10 сентября в Сочи.

«Летом я лечился, примерно месяц назад я перенес операцию. Я чувствую себя хорошо, но по запрету врачей до 1 сентября я не могу делать поддержки и подкрутку», — сказал Климов.