Российские фигуристки Туктамышева и Загитова выступят на Lombardia Trophy-2017

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Турнир пройдет с 14 по 17 сентября в итальянском Бергамо.

Кроме Туктамышевой и Загитовой на Lombardia Trophy Россию будут представлять: Андрей Лазукин, Александр Петров (оба — одиночное фигурное катание), Алиса Ефимова/Александр Коровин, Наталья Забияко/Александр Энберт (пары), Алла Лобода/Павел Дрозд (танцы на льду).

Запасными на турнир от России значатся: Станислава Константинова и Сергей Воронов.