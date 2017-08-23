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23 августа 2017, 14:54 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Российские фигуристки Туктамышева и Загитова выступят на Lombardia Trophy-2017

МОСКВА, 23 авг — Р-Спорт. Российские фигуристки чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева и вице-чемпионка России 2017 года Алина Загитова выступят на Lombardia Trophy-2017, сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

<em>МОСКВА 23 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Российские фигуристки чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева и <nobr>вице-чемпионка</nobr> России 2017 года Алина <span class=error>Загитова</span> выступят на Lombardia Trophy-2017 сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU). Увеличить
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Турнир пройдет с 14 по 17 сентября в итальянском Бергамо.

Кроме Туктамышевой и Загитовой на Lombardia Trophy Россию будут представлять: Андрей Лазукин, Александр Петров (оба — одиночное фигурное катание), Алиса Ефимова/Александр Коровин, Наталья Забияко/Александр Энберт (пары), Алла Лобода/Павел Дрозд (танцы на льду).

Запасными на турнир от России значатся: Станислава Константинова и Сергей Воронов.
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Фигурист Климов сможет приступить к полноценным тренировкам 1 сентября

МОСКВА, 23 авг — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Олимпийский чемпион 2014 года в командных соревнованиях по фигурному катанию и серебряный призер Игр в соревнованиях спортивных пар Федор Климов, выступающий в дуэте с Ксенией Столбовой, рассказал, что сможет приступить к полноценной тренировочной работе 1 сентября.
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