Российские фигуристки Туктамышева и Загитова выступят на Lombardia Trophy-2017
МОСКВА, 23 авг —
Р-Спорт. Российские фигуристки чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева и вице-чемпионка России 2017 года Алина Загитова выступят на Lombardia Trophy-2017, сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Турнир пройдет с 14 по 17 сентября в итальянском Бергамо.
Кроме Туктамышевой и Загитовой на Lombardia Trophy Россию будут представлять: Андрей Лазукин, Александр Петров (оба — одиночное фигурное катание), Алиса Ефимова/Александр Коровин, Наталья Забияко/Александр Энберт (пары), Алла Лобода/Павел Дрозд (танцы на льду).
Запасными на турнир от России значатся: Станислава Константинова и Сергей Воронов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter