Фигуристы Столбова/Климов пропустят контрольные прокаты в Сочи

Контрольные прокаты пройдут 9—10 сентября в Сочи. Первым международным стартом сезона для пары был запланирован Finlandia Trophy, который пройдет 6—8 октября в финском Эспоо.

«Ксения и Федор не примут участие (в прокатах) в силу того, что пока мы не можем исполнять некоторые элементы», — заявила Мозер журналистам.

«Они будут принимать участие в контрольном сборе, в тренировочных мероприятиях в Сочи. Но в соответствии с их готовностью они показывать публике свои прокаты не будут», — сказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.