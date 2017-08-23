Фигуристы Столбова/Климов пропустят контрольные прокаты в Сочи
МОСКВА, 23 авг —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Олимпийские чемпионы 2014 года в командных соревнованиях по фигурному катанию и серебряные призеры Игр в соревнованиях спортивных пар Ксения Столбова и Федор Климов пропустят контрольные прокаты фигуристов сборной России из-за того, что пока не могут исполнять некоторые элементы, заявила тренер спортсменов Нина Мозер.
Контрольные прокаты пройдут
«Ксения и Федор не примут участие (в прокатах) в силу того, что пока мы не можем исполнять некоторые элементы», — заявила Мозер журналистам.
«Они будут принимать участие в контрольном сборе, в тренировочных мероприятиях в Сочи. Но в соответствии с их готовностью они показывать публике свои прокаты не будут», — сказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.
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