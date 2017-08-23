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23 августа 2017, 14:53 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Фигуристы Столбова/Климов пропустят контрольные прокаты в Сочи

МОСКВА, 23 авг — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Олимпийские чемпионы 2014 года в командных соревнованиях по фигурному катанию и серебряные призеры Игр в соревнованиях спортивных пар Ксения Столбова и Федор Климов пропустят контрольные прокаты фигуристов сборной России из-за того, что пока не могут исполнять некоторые элементы, заявила тренер спортсменов Нина Мозер.

Контрольные прокаты пройдут 9—10 сентября в Сочи. Первым международным стартом сезона для пары был запланирован Finlandia Trophy, который пройдет 6—8 октября в финском Эспоо.

«Ксения и Федор не примут участие (в прокатах) в силу того, что пока мы не можем исполнять некоторые элементы», — заявила Мозер журналистам.

«Они будут принимать участие в контрольном сборе, в тренировочных мероприятиях в Сочи. Но в соответствии с их готовностью они показывать публике свои прокаты не будут», — сказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.
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Новости Фигурного катания

Фигурист Климов сможет приступить к полноценным тренировкам 1 сентября

МОСКВА, 23 авг — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Олимпийский чемпион 2014 года в командных соревнованиях по фигурному катанию и серебряный призер Игр в соревнованиях спортивных пар Федор Климов, выступающий в дуэте с Ксенией Столбовой, рассказал, что сможет приступить к полноценной тренировочной работе 1 сентября.
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