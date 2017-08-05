Сотникова — с Плющенко, Ильиных — с Шибневым. Что происходит в межсезонье
До старта нового сезона в фигурном катании остается чуть больше месяца. «СЭ» предлагает обзор главных событий межсезонья.
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В ПОИСКАХ ЛУЧШЕЙ ДОЛИ
Кто: Аделина СОТНИКОВА
Лучшие результаты в карьере: Олимпийская чемпионка-2014, двукратный серебряный призер ЧЕ
От кого: Елена Буянова
К кому: Евгений Плющенко.
История
В прошлом сезоне фигуристка ни разу не выступила на официальных соревнованиях. 4 апреля стало известно, что новым тренером Сотниковой стал Евгений Плющенко. Позже уже бывший тренер Сотниковой Елена Буянова посетовала, что весь сезон практически не видела фигуристку, узнавая о ее местонахождении из интернета, а о переходе к другому тренеру Сотникова сообщила посредством смс. Сама фигуристка на своей странице в соцсети написала, что ей надоели предположения, будто бы ее травма — это очередной обман. PR ли это или мощный прорыв двух олимпийских чемпионов, узнаем совсем скоро.
Кто: Елена РАДИОНОВА
Лучшие результаты в карьере: Бронзовый призер ЧМ-2015, двукратный серебряный призер ЧЕ
От кого: Инна Гончаренко
К кому: Елена Буянова.
История
Сезон 2016/2017 для амбициозной Радионовой, хоть и переживавшей проблемы взросления, сложился неудачно. Шестая Финале «Гран-при», пятая на чемпионате страны, итог — непопадание в сборную. Следом была победа на Универсиаде, пусть и в конкуренции с не самыми сильными соперницами, а после неудачного выступления Анны Погорилой на ЧМ-2017 Радионовой дали шанс выступить на командном чемпионате мира в Японии. Туда спортсменка приехала еще со своим наставником с малых лет Инной Гончаренко, а через несколько дней после его окончания объявит о переходе к Елене Буяновой, которая работает также с Марией Сотсковой. При существующей конкуренции среди наших девушек, в олимпийскую сборную вероятнее всего сможет пробиться только одна из фигуристок.
Пока же Елена с Марией публикуют совместные фотографии и тренируются в разное время.
Кто: Артур
Лучшие результаты в карьере: Победитель финала Кубка России-2015/2016, двукратный серебряный призер этапов серии
От кого: Алексей Мишин
К кому: Илья Климкин.
История
Сын двукратного олимпийского чемпиона в парном фигурном катании Артура Дмитриева снова покинул Алексея Мишина. Их первое расставание произошло в конце 2010 года. После чего
Кто: Виктория СИНИЦИНА/Никита КАЦАЛАПОВ
Лучшие результаты в карьере: Бронзовые призеры чемпионата России-2017, бронзовые и серебряные призеры этапов Гран-при
От кого: Олег Волков; Марина Зуева
К кому: Александр Жулин.
История
В минувшем сезоне фигуристы стали третьими на чемпионате страны и получили право представлять страну на чемпионате Европы, где заняли десятое место. Результат хуже прошлогоднего, когда пара стала второй на чемпионате страны и четвертой на ЧЕ-2016. На чемпионат мира-2017 Синицина и Кацалапов не попали, поскольку у нашей страны было только две квоты. В апреле этого года стало известно, что Виктория с Никитой будут тренироваться у Александра Жулина и продолжать сотрудничество с Еленой Чайковской.
Кто: Меган ДЮАМЕЛЬ/Эрик РЕДФОРД
Лучшие результаты в карьере: Серебряные призеры командного турнира ОИ-2014, двукратные чемпионы мира и четырех континентов
От кого: Ришар Готье
К кому: Бруно Маркотте и Джон Циммерман.
История
На последнем чемпионате мира после двух побед подряд канадцы стали лишь седьмыми. А в финале
Кто: Тиффани ЗАГОРСКИ/Джонатан ГУРРЕЙРО
Лучшие результаты в карьере: Двукратные победители финала Кубка России
От кого: Александр Жулин
К кому: Елена Кустарова/ Светлана Алексеева.
История
Самая экзотичная пара в российских танцах — уроженцы Австралии и Франции — возвращается к тренерам, у которых Гуррейро начинал тренировки в России еще в 2004 году. За это время он успел поработать с несколькими партнершами и сменить нескольких тренеров, в числе которых Николай Морозов и Анжелика Крылова. С момента своего образования в сезоне-2014/2015 пара тренировалась у Александра Жулина и все три сезона в чемпионате России финишировала на пятом месте, не попадая в сборную страны.
В ПОИСКАХ ПАРТНЕРА
Кто: Елена ИЛЬИНЫХ/Руслан ЖИГАНШИН
Лучшие результаты в карьере: Серебряные призеры командного чемпионата мира-2015, призеры этапов Гран-при
Причина: Руслан Жиганшин принял решение закончить карьеру
Итог: Образовалась пара Елена Ильиных/Антон Шибнев.
Предыстория
Свой первый совместный сезон-2014/2015 фигуристы провели ярко и превзошли своих бывших
В мае этого года появилась информация о том, что Руслан Жиганшин завершил карьеру. А Ильиных, долгое время никак не комментировавшаяся ситуацию, сообщила о том, что продолжит карьеру с Антоном Шибневым.
В ПОИСКАХ СЕБЯ
Кто: Адъян ПИТКЕЕВ
Лучшие результаты в карьере: Серебряный призер юниорского финала «Гран-при» и юниорского чемпионата мира- 2013/2014, cеребряный призер Rostelecom Cup-2015
Причина: Не выступал с марта 2016 года
Итог: Были планы перейти в танцы на льду.
Предыстория
Этого парня, тренировавшегося тогда у Этери Тутберидзе, широкая публика увидела впервые на показательных выступлениях на Олимпиаде в Сочи. Cеребряный призер финала «Гран-при"-2013/2014 среди юниоров и ЮЧМ-2014, он выглядел одним из очередных спасителей отечественного мужского одиночного катания. На этапе «Гран-при"-2015 в Москве фигурист по итогам короткой программы обошел самого Хавьера Фернандеса, и стал в итоге вторым. Но все перечеркнул чемпионат России-2016. В короткой программе соревнований фигурист упал с тройного акселя и стал лишь третьим, посетовав, на больную спину. Итог — девятое место по итогам чемпионата. В марте 2016 года стало известно о его переходе к Елене Буяновой и планах залечить спину. Но на официальных соревнованиях он так и не выступил. В июне этого года объявил об окончании выступлений в одиночном катании. Были слухи о том, что он будет выступать в танцах на льду под руководством Елены Ильиных, а его партнершей станет одиночница, выступавшая в юниорах, Алиса Лозко. Однако, Ильиных объявила о своем решении продолжать свою спортивную карьеру в танцах, а о дальнейшей судьбе Питкеева другой информации больше не появлялось.
КОНЕЦ КАРЬЕРЫ
Джереми Эбботт, четырехкратный чемпион США в мужском одиночном катании, бронзовый призер Сочи-2014 в командном турнире объявил о завершении карьеры.
Подготовила Екатерина ЧЕРНЯВСКАЯ
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