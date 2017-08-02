Ильиных нашла партнера. И вышла на новый виток карьеры

Со спортивной точки зрения событие вряд ли заслуживает пространных комментариев: Ильиных, катаясь на протяжении трех лет в дуэте с Русланом Жиганшиным: в определенном смысле зашла в тупик: пара в первый же совместный сезон сумела стать чемпионом страны, но уже через год результаты пошли на спад, а в прошлом сезоне фигуристы даже не отобрались в команду. Весной стало известно о том, что партнер намеревается завершить карьеру (тренер пары Елена Кустарова не отрицала, что у Жиганшина имеются проблемы с коленями и спиной), летом Руслан отправился в тренировочный лагерь в качестве тренера, а немногим менее месяца назад стало окончательно понятно, что дуэта в прежнем составе уже не будет: Ильиных начала кататься в дуэте с Шибневым под руководством своих прежних тренеров -Кустаровой и Светланы Алексеевой.

НЕЗАУРЯДНАЯ ПАРТНЕРША.

И все-таки, это не рядовое событие. Во-первых, потому что Ильиных — участница командного олимпийского турнира в Сочи и завоевала в составе команды золотую олимпийскую медаль. Во-вторых, она крайне честолюбива и превосходно умеет добиваться желаемого в форс-мажорных ситуациях. Первый сезон с Жиганшиным, когда Елене во что бы то ни стало нужно было показать, что она лучше и успешнее прежнего партнера — тому иллюстрация.

В «минус» здесь идет разве что устоявшееся мнение о том, что фигуристка не слишком хорошо умеет заставлять себя работать продолжительный период времени — быстро теряет интерес к процессу. Это — типично «спринтерское» качество: спринтеры не переносят монотонной рутинной работы и бросают ее, как только интерес к тому или иному занятию начинает угасать.

Но есть и плюсы. Люди такого склада быстро думают, быстро принимают решения, и, даже когда эти решения не совсем верны, они все равно могут оказаться в выигрыше за счет того, что опередили конкурентов на старте. Для любого тренера спортсменка типа Ильиных — это непрекращающийся вызов.

Ну и кроме всего прочего, состояние отечественных танцев на льду не настолько безупречно, чтобы разбрасываться столь незаурядными партнершами. О яркости и харизматичности Ильиных прекрасно говорит тот факт, что даже пропустив год, она остается в центре внимания болельщиков. Выше можно поставить разве что интерес публики к Юлии Липницкой, да и то в первые пару лет после Олимпийских игр в Сочи, а не сейчас.

ЦЕЛЬ — ОЛИМПИАДА-2022 В ПЕКИНЕ.

До того, как встать в пару с Ильиных, Шибнев катался с Василисой Даванковой — супругой известного тренера Николая Морозова. Для специалистов одного этого факта достаточно, чтобы полагать, что базовым танцевальным вещам Антон научен более чем хорошо. Другими словами, и у него, и у Елены есть серьезный фундамент, отталкиваясь от которого можно достаточно быстро выйти на уровень заметных результатов. С Даванковой, которая пришла в танцы из парного катания, Шибнев сумел заинтересовать специалистов уже в первый год выступлений. При достаточно ограниченных навыках совместного катания пара обращала на себя внимание скоростью, слаженностью и массой интересных находок.

Татьяна Тарасова, комментируя одну из тренировок Лены и Антона, которую видела лично, сказала коротко:

— Мне понравилось, как они катаются. У спортсменов есть мощь, есть реберность, Шибнев — рослый и сильный фигурист, поэтому сразу преобразились поддержки — стали высокими и легкими. Вообще считаю, что со стороны Лены — это серьезный поступок — не уйти из спорта, а попытаться остаться и в третий раз начать все сначала. Она в хорошей форме, видно, что настроена на серьезную работу. И я не могу относиться к этому без уважения.

Получится ли у Ильиных на этот раз? Разумеется, речь не идет о том, чтобы с первой попытки попасть в сборную, как это получилось с Жиганшиным. Тем более — в олимпийский сезон. А до следующих олимпийских Игр — почти пять лет. Достаточный срок, чтобы, не слишком форсируя подготовку встать на один уровень с теми, кто выступает в танцах сейчас. Если очень захотеть, разумеется…

Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ.