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2 августа 2017, 13:38 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Тарасова: Фигуристы Ильиных и Шибнев смотрятся мастерски и очень хорошо работают

МОСКВА, 2 авг — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Российские фигуристы Елена Ильиных и Антон Шибнев, тренирующиеся вместе в преддверии нового сезона, очень хорошо смотрятся в паре и здорово работают на тренировках, заявила агентству «Р-Спорт» заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.

В среду президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков рассказал «Р-Спорт», что федерация в курсе того, что олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях Ильиных тренируется в танцевальной паре с Шибневым, ранее выступавшим в дуэте с Василисой Даванковой. Ранее источник сообщил «Р-Спорт», что партнер Ильиных по прошлому сезону Руслан Жиганшин завершил карьеру из-за проблем со здоровьем и танцевальная пара Ильиных/Жиганшин распалась.

«Я была на их тренировке. Я уважаю Лену, олимпийскую чемпионку, за ее поступок, за то, что она — талант, за то, что не захотела уйти, а решила для себя продолжать работать. Она сама хорошо выглядит, и вместе они очень хорошо смотрятся и хорошо работают с (Еленой) Кустаровой. Катаются мастерски. Он ее легко поднимает, у них интересная программа, хочется смотреть их в развитии», — сказала Тарасова по телефону.
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