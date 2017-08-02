Тарасова: Фигуристы Ильиных и Шибнев смотрятся мастерски и очень хорошо работают

В среду президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков рассказал «Р-Спорт», что федерация в курсе того, что олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях Ильиных тренируется в танцевальной паре с Шибневым, ранее выступавшим в дуэте с Василисой Даванковой. Ранее источник сообщил «Р-Спорт», что партнер Ильиных по прошлому сезону Руслан Жиганшин завершил карьеру из-за проблем со здоровьем и танцевальная пара Ильиных/Жиганшин распалась.

«Я была на их тренировке. Я уважаю Лену, олимпийскую чемпионку, за ее поступок, за то, что она — талант, за то, что не захотела уйти, а решила для себя продолжать работать. Она сама хорошо выглядит, и вместе они очень хорошо смотрятся и хорошо работают с (Еленой) Кустаровой. Катаются мастерски. Он ее легко поднимает, у них интересная программа, хочется смотреть их в развитии», — сказала Тарасова по телефону.