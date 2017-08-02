Горшков: Ильиных действительно катается с Шибневым, новой информации о Жиганшине нет

Ранее источник сообщил «Р-Спорт», что партнер Ильиных по прошлому сезону Руслан Жиганшин завершил карьеру из-за проблем со здоровьем и танцевальная пара Ильиных/Жиганшин распалась.

«Мы знаем о том, что они (Ильиных и Шибнев) начали вместе кататься, но никакой официальной информации от тренеров или спортсменов у нас пока нет, — сказал Горшков по телефону. — У Руслана (Жиганшина) были проблемы со здоровьем, пока (информация) в том состоянии и оставалась. Официального (объявления о завершении карьеры) пока нет».

Шибнев ранее выступал в паре с Василисой Даванковой под руководством Николая Морозова. Дуэт Ильиных/Шибнев тренируется у Елены Кустаровой.