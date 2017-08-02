Горшков: Ильиных действительно катается с Шибневым, новой информации о Жиганшине нет
С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 авг —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил агентству «Р-Спорт», что федерация в курсе того, что олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных тренируется в танцевальной паре с Антоном Шибневым, официальной же информации по поводу завершения карьеры экс-партнера Ильиных Руслана Жиганшина в распоряжении ФФККР пока нет.
Ранее источник сообщил «Р-Спорт», что партнер Ильиных по прошлому сезону Руслан Жиганшин завершил карьеру
«Мы знаем о том, что они (Ильиных и Шибнев) начали вместе кататься, но никакой официальной информации от тренеров или спортсменов у нас пока нет, — сказал Горшков по телефону. — У Руслана (Жиганшина) были проблемы со здоровьем, пока (информация) в том состоянии и оставалась. Официального (объявления о завершении карьеры) пока нет».
Шибнев ранее выступал в паре с Василисой Даванковой под руководством Николая Морозова. Дуэт Ильиных/Шибнев тренируется у Елены Кустаровой.
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