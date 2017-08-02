Елена Кустарова и Илья Авербух работают с танцевальным дуэтом Ильиных/Шибнев

Ранее «Р-Спорт» сообщил, что партнер Ильиных по прошлому сезону Руслан Жиганшин завершил карьеру из-за проблем со здоровьем и новым партнером олимпийской чемпионки 2014 года Ильиных стал Шибнев, прекративший работу в дуэте с Василисой Даванковой.

«Тренером новой пары стала Елена Владимировна, она работает с ребятами почти месяц, с произвольной программой помогал Илья Авербух и по свидетельству очевидцев Лене с Антоном будет чем удивить в сентябре в Сочи», — рассказал собеседник агентства.

Федерация фигурного катания России (ФФКР) в курсе сложившейся ситуации, но официальных подтверждений от спортсменов и тренеров по прекращению существования дуэтов Ильиных/Жиганшин и Даванкова/Шибнев и созданию пары Ильиных/Шибнев в ФФКР не поступало.