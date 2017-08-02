Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/figure-skating/30562768/
2 августа 2017, 12:50 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Елена Кустарова и Илья Авербух работают с танцевальным дуэтом Ильиных/Шибнев

Москва, 2 авг — Р-Спорт. Заслуженный тренер России Елена Кустарова и серебряный призер Олимпийских игр-2002, чемпион мира в танцах на льду Илья Авербух работают с дуэтом Елена Ильиных/Антон Шибнев, рассказал агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

Ранее «Р-Спорт» сообщил, что партнер Ильиных по прошлому сезону Руслан Жиганшин завершил карьеру из-за проблем со здоровьем и новым партнером олимпийской чемпионки 2014 года Ильиных стал Шибнев, прекративший работу в дуэте с Василисой Даванковой.

«Тренером новой пары стала Елена Владимировна, она работает с ребятами почти месяц, с произвольной программой помогал Илья Авербух и по свидетельству очевидцев Лене с Антоном будет чем удивить в сентябре в Сочи», — рассказал собеседник агентства.

Федерация фигурного катания России (ФФКР) в курсе сложившейся ситуации, но официальных подтверждений от спортсменов и тренеров по прекращению существования дуэтов Ильиных/Жиганшин и Даванкова/Шибнев и созданию пары Ильиных/Шибнев в ФФКР не поступало.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Фигурного катания

Горшков: Ильиных действительно катается с Шибневым, новой информации о Жиганшине нет

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 авг — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил агентству «Р-Спорт», что федерация в курсе того, что олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных тренируется в танцевальной паре с Антоном Шибневым, официальной же информации по поводу завершения карьеры экс-партнера Ильиных Руслана Жиганшина в распоряжении ФФККР пока нет.
Еще 7 новостей  Все новости
1 августа

Горячая русская штучка, перед которой не устоял футболист «Баварии»

Дочь тренера «Спартака» умерла на 24-м году жизни

Инспекторы забрали у боксера машину, подаренную Путиным