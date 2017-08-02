Елена Кустарова и Илья Авербух работают с танцевальным дуэтом Ильиных/Шибнев
Москва, 2 авг —
Р-Спорт. Заслуженный тренер России Елена Кустарова и серебряный призер Олимпийских игр-2002, чемпион мира в танцах на льду Илья Авербух работают с дуэтом Елена Ильиных/Антон Шибнев, рассказал агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.
Ранее «Р-Спорт» сообщил, что партнер Ильиных по прошлому сезону Руслан Жиганшин завершил карьеру
«Тренером новой пары стала Елена Владимировна, она работает с ребятами почти месяц, с произвольной программой помогал Илья Авербух и по свидетельству очевидцев Лене с Антоном будет чем удивить в сентябре в Сочи», — рассказал собеседник агентства.
Федерация фигурного катания России (ФФКР) в курсе сложившейся ситуации, но официальных подтверждений от спортсменов и тренеров по прекращению существования дуэтов Ильиных/Жиганшин и Даванкова/Шибнев и созданию пары Ильиных/Шибнев в ФФКР не поступало.
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