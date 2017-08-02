Дебют танцевального дуэта Ильиных/Шибнев планируется на сентябрь
МОСКВА, 2 авг —
Р-Спорт. Олимпийская чемпионка и бронзовый призер Игр 2014 года фигуристка Елена Ильиных в паре с Антоном Шибневым дебютируют на контрольных прокатах в Сочи в сентябре, рассказал агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.
Ранее «Р-Спорт» сообщил, что партнер Ильиных по прошлому сезону Руслан Жиганшин завершил карьеру
«На сентябрь в Сочи запланированы контрольные прокаты российских фигуристов, где перед официальными лицами впервые планируют выступить и Лена с Антоном», — рассказал собеседник агентства.
В прошедшем сезоне Ильиных и Жиганшин заняли четвертое место на чемпионате России и не отобрались в сборную России для выступления на чемпионатах Европы и мира. Даванкова и Шибнев побеждали на этапах Кубка России по фигурному катанию и заняли 5-е место на Универсиаде в
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