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2 августа 2017, 11:00 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Дебют танцевального дуэта Ильиных/Шибнев планируется на сентябрь

МОСКВА, 2 авг — Р-Спорт. Олимпийская чемпионка и бронзовый призер Игр 2014 года фигуристка Елена Ильиных в паре с Антоном Шибневым дебютируют на контрольных прокатах в Сочи в сентябре, рассказал агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

Ранее «Р-Спорт» сообщил, что партнер Ильиных по прошлому сезону Руслан Жиганшин завершил карьеру из-за проблем со здоровьем и новым партнером Ильиных стал Шибнев, прекративший работу в паре с Василисой Даванковой.

«На сентябрь в Сочи запланированы контрольные прокаты российских фигуристов, где перед официальными лицами впервые планируют выступить и Лена с Антоном», — рассказал собеседник агентства.

В прошедшем сезоне Ильиных и Жиганшин заняли четвертое место на чемпионате России и не отобрались в сборную России для выступления на чемпионатах Европы и мира. Даванкова и Шибнев побеждали на этапах Кубка России по фигурному катанию и заняли 5-е место на Универсиаде в Алма-Ате.
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ильиных готовится к сезону в паре с Шибневым

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ильиных готовится к сезону в паре с Шибневым

МОСКВА, 2 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Олимпийская чемпионка 2014 года в командном турнире и бронзовый призер Игр в Сочи в танцах на льду фигуристка Елена Ильиных начала тренироваться в рамках подготовки к новому сезону в паре с Антоном Шибневым. Об этом ТАСС сообщила тренер Ильиных Елена Кустарова.
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