Дебют танцевального дуэта Ильиных/Шибнев планируется на сентябрь

Ранее «Р-Спорт» сообщил, что партнер Ильиных по прошлому сезону Руслан Жиганшин завершил карьеру из-за проблем со здоровьем и новым партнером Ильиных стал Шибнев, прекративший работу в паре с Василисой Даванковой.

«На сентябрь в Сочи запланированы контрольные прокаты российских фигуристов, где перед официальными лицами впервые планируют выступить и Лена с Антоном», — рассказал собеседник агентства.