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2 августа 2017, 10:36 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ильиных готовится к сезону в паре с Шибневым

МОСКВА, 2 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Олимпийская чемпионка 2014 года в командном турнире и бронзовый призер Игр в Сочи в танцах на льду фигуристка Елена Ильиных начала тренироваться в рамках подготовки к новому сезону в паре с Антоном Шибневым. Об этом ТАСС сообщила тренер Ильиных Елена Кустарова.

Ранее СМИ сообщали о том что партнер Елены Ильиных по прошлому сезону Руслан Жиганшин завершил карьеру по состоянию здоровья. Увеличить
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Ранее СМИ сообщали о том, что партнер Ильиных по прошлому сезону Руслан Жиганшин завершил карьеру по состоянию здоровья. Однако Федерация фигурного катания на коньках России включила пару Ильиных / Жиганшин в резервный состав на сезон-2017/18.

«Ильиных тренируется с Шибневым. Еще месяца нет, как они катаются», — сказала Кустарова.

Олимпийские награды Ильиных завоевала в паре с Никитой Кацалаповым. Шибнев ранее выступал с Василисой Даванковой.
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Новости Фигурного катания

Дебют танцевального дуэта Ильиных/Шибнев планируется на сентябрь

МОСКВА, 2 авг — Р-Спорт. Олимпийская чемпионка и бронзовый призер Игр 2014 года фигуристка Елена Ильиных в паре с Антоном Шибневым дебютируют на контрольных прокатах в Сочи в сентябре, рассказал агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.
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