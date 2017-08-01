Фигурист Максим Ковтун: Надеюсь на олимпийскую медаль
Российский
фигурист-одиночник Максим Ковтун, который входит в состав олимпийской сборной нашей страны для участия в зимних Играх-2018, поделился с журналистами своими ожиданиями от предстоящего олимпийского сезона. При этом он рассчитывает на медаль Олимпиады.
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«Для меня съездить на Олимпийские игры, понять, что это такое — уже большая честь и уровень. Поехать туда от России — это дорого стоит. И я рассчитываю туда поехать и всерьез рассчитываю на медаль», — сказал Ковтун.
«Сейчас очень важный отрезок в моей спортивной жизни, — цитирует фигуриста “Спорт сегодня” со ссылкой на сайт федерации фигурного катания. — Нужно именно в этот момент показать все, на что способен. Сделать очень сильный рывок, потом обессилено упасть и отдохнуть».
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