Елена Радионова: Короткая программа останется с прошлого сезона
Елена Радионова — единственная фигуристка, которой за последние два года удавалось обыграть Евгению Медведеву. Случилось это на российском этапе
Гран-при в ноябре 2015-го. Накануне старта олимпийского сезона Елена дала интервью нашему корреспонденту.
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«10 ДНЕЙ НА МАЛЬДИВАХ — ТО, ЧТО НАДО»
— Как провели отпуск? — первый вопрос Радионовой.
— Провела 10 дней на Мальдивах. Не так много, но я успела отдохнуть и набраться сил. Это было то, что нужно. Отдых получился достаточно спокойным в первую очередь для моей головы, потому что московская суета выматывает, а на Мальдивах у меня получилось остаться наедине с самой собой. В то же время я не запускала спорт во время отдыха, поддерживала свою физическую форму.
— Поесть
— Мне повезло: на отдыхе не было особо вредных вкусностей. Было много фруктов, ими в основном я и питалась.
— Много ли соблазнов окружает вас за пределами льда? Перед чем сложнее всего устоять?
— Конечно, соблазны есть, соблазны есть везде, но вообще спортсмены очень дисциплинированные люди, поэтому если перед тобой есть цель, то все соблазны уходят на второй план. Ты должен соблюдать режим, придерживаться правильного питания. Ты не можешь во время подготовки просто так пойти погулять
— Чем вообще занимаетесь в свободное время?
— Я очень общительный человек, мне всегда важно и нужно пообщаться с
— Молодежь сейчас почти не смотрит телевизор. А вы?
— Честно говоря, я тоже почти не смотрю телевизор, потому что свободного времени не так много. Чаще сижу в интернете, оттуда и новости узнаю.
«С
— Программы перед сезоном вам ставила известная в прошлом канадская фигуристка
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— Что вы подразумеваете под «интересным стилем» Бурн?
— На льду она очень легкая, игривая.
— Подробнее о программах можете рассказать?
— Пока не начался сезон, мы держим программы в тайне, поэтому пока могу сказать только о том, что короткая программа останется с прошлого сезона.
— Тогда такой вопрос: под какую музыку вам выступать наиболее комфортно?
— Я люблю все направления в музыке, в своих программах я всегда стараюсь подобрать
«В ЯПОНИИ — БЕШЕНАЯ АТМОСФЕРА»
— Сезон 2017 — 2018 — олимпийский. Не исключено, что для вас это будут первые и последние Игры…
— Да, действительно, сезон олимпийский, но пока я стараюсь не забегать вперед. Пока живу сегодняшним днем и стараюсь не отвлекаться на посторонние мысли, а полностью погрузиться в работу.
— За место в олимпийской сборной будет битва. Готовы к ней?
— Конкуренция сейчас очень большая в России, и всего три квоты. Поэтому все готовятся, все настроены серьезно, и я в том числе.
— Как психологически себя готовите к выступлениям?
— Честно говоря, никак в этом плане не готовлюсь. Просто выхожу и делаю свою работу. Иногда перед соревнованиями могу послушать музыку, но в этом плане я от нее сильно не завишу, поэтому разминаюсь всегда
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— Бывает, что на тренировках не все получается, никогда не бывает все идеально. Я, как и все, расстраиваюсь, если
— Где вам больше всего нравится выступать?
— В Японии. Там всегда
— Как справляетесь с постоянной сменой стран, языка, менталитета? Уже научились быстро адаптироваться?
— На соревнованиях все общаются на английском, я, к счастью, не испытываю трудностей с этим. Всегда могу поддержать беседу и все понимаю, поэтому никаких проблем с общением на соревнованиях у меня не возникает.
— Что помогает лучше всего отвлечься от мыслей о катании?
— От физической нагрузки мне хорошо помогает нагрузка умственная. Можно почитать книжку или порешать
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