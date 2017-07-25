Фигурист Коляда не будет на этот раз менять программы на сезон

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Прошлым летом Коляде пришлось отказаться от новой короткой программы, которую сочли неудачной. В итоге фигурист выступал в минувшем сезоне с короткой программой образца сезона-2015/16.

«Я вам совершенно четко могу сказать, что менять программы мы не будем. Нам нравятся наши программы, Мише они нравятся — он их с удовольствием катает. Никаких замен не будет. Мы можем послушать рекомендации, выполнить их, но с нашей точки зрения программы хорошие», — сказала Чеботарева.

По словам тренера, Коляда в короткой и произвольной программах планирует исполнять в общей сложности пять четверных прыжков. «В этом году мы поставили короткую программу с двумя четверными, а произвольную — с тремя. Пока мы еще с полным набором четверным их не катаем, а в тренировочном процессе прыгаем. К примеру, сегодня у Миши были лутцы четверные. Тулупы, естественно, он уже прыгает свободно. Сальховы пока, прямо скажем, падаем. Но он все прыгает, все пытается», — рассказала Чеботарева.