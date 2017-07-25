Российский фигурист Кирилл Халявин получил гражданство Испании
МОСКВА, 25 июл —
Р-Спорт. Российский фигурист Кирилл Халявин получил гражданство Испании, сообщила в своем аккаунте в Instagram партнерша спортсмена по танцевальной паре Сара Уртадо.
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До 2016 года 26-летний Халявин выступал за Россию в паре с Ксенией Монько. Монько/Халявин стали чемпионами мира среди юниоров в сезоне-2010/11. 24-летняя испанка Уртадо ранее выступала вместе с соотечественником Адрией Диасом, наивысшее достижение пары на чемпионате мира — 14-е место в сезоне-2014/15.
С сезона-2016/17 Уртадо и Халявин выступают в паре и представляют Испанию, на чемпионате Европы-2017 в Остраве они заняли 13-е место.
«Отличные новости! Испанские власти дали Халявину гражданство. Испания получает не только превосходного спортсмена, но и прекрасного человека! Мой друг, мой партнер, моя команда, и теперь мы под одним флагом. Лучшее у нас впереди», — написала Уртадо.
Сам Халявин написал в Instagram слова благодарности в отношении Федерации фигурного катания Испании, Совета по спорту и правительства Испании, а также всех тех, кто сделал это возможным. «Спасибо за оказанное доверие. Для меня это честь, и я сделаю все возможное, чтобы внести свой вклад в успех испанского спорта», — написал российский фигурист.
Теперь, согласно правилам МОК, Халявин сможет представлять Испанию на Олимпийских играх.
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