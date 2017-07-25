Российский фигурист Кирилл Халявин получил гражданство Испании

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До 2016 года 26-летний Халявин выступал за Россию в паре с Ксенией Монько. Монько/Халявин стали чемпионами мира среди юниоров в сезоне-2010/11. 24-летняя испанка Уртадо ранее выступала вместе с соотечественником Адрией Диасом, наивысшее достижение пары на чемпионате мира — 14-е место в сезоне-2014/15.

С сезона-2016/17 Уртадо и Халявин выступают в паре и представляют Испанию, на чемпионате Европы-2017 в Остраве они заняли 13-е место.

«Отличные новости! Испанские власти дали Халявину гражданство. Испания получает не только превосходного спортсмена, но и прекрасного человека! Мой друг, мой партнер, моя команда, и теперь мы под одним флагом. Лучшее у нас впереди», — написала Уртадо.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:29.675925925925927% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BW8M4_CA4l2/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">¡Grandísima noticia! El Consejo de Ministros concede la nacionalidad española a @kirill_khalyavin ???España gana un deportista ejemplar y mejor ser humano?Mi amigo, mi compañero, mi equipo y ahora bajo la misma bandera⛸ lo mejor está por llegar ?? #hurtadokhalyavin #TeamESP #roadtopyeongchang Great news! Spanish Government Council granted @kirill_khalyavin the Spanish nationality ??? Spain not only wins an excellent athlete but also a great human being? My friend, my partner, my team and now under the same flag⛸ The best is yet to come ?? #hurtadokhalyavin #TeamESP #roadtopyeongchang</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Sara Hurtado Martin (@sarasobrehielo) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-24T19:13:59+00:00">Июл 24 2017 в 12:13 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Сам Халявин написал в Instagram слова благодарности в отношении Федерации фигурного катания Испании, Совета по спорту и правительства Испании, а также всех тех, кто сделал это возможным. «Спасибо за оказанное доверие. Для меня это честь, и я сделаю все возможное, чтобы внести свой вклад в успех испанского спорта», — написал российский фигурист.

Теперь, согласно правилам МОК, Халявин сможет представлять Испанию на Олимпийских играх.