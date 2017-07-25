Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/figure-skating/30486969/
25 июля 2017, 13:12 | Зимние: Фигурное катание | Чемпионат.com

МОК не допустил фигуристку Фурнье-Бодри к участию в Олимпиаде-2018

Международный олимпийский комитет не дал разрешения канадской фигуристке Лоуренс Фурнье-Бодри, выступающей в танцевальном дуэте с Николаем Соренсеном, представлять Данию на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея), сообщает официальный сайт Союз конькобежцев Дании.

Фурнье-Бодри и Соренсен представляют Данию на международных соревнованиях с 2013 года, но Лоуренс пока не получила гражданства этой страны.

25-летняя спортсменка является двукратной чемпионкой Дании. На прошедшем чемпионате мира дуэт занял 13-е место.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
18 июля

Женская футбольная сборная добивается успеха. Рассказываем о девчонках!

Тихонов и скандал с иконой. Все детали конфликта, в который попал чемпион

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера