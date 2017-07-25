МОК не допустил фигуристку Фурнье-Бодри к участию в Олимпиаде-2018
Международный олимпийский комитет не дал разрешения канадской фигуристке Лоуренс
Фурнье-Бодри, выступающей в танцевальном дуэте с Николаем Соренсеном, представлять Данию на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея), сообщает официальный сайт Союз конькобежцев Дании.
25-летняя спортсменка является двукратной чемпионкой Дании. На прошедшем чемпионате мира дуэт занял 13-е место.
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