Чеботарева: Стефан Ламбьель помог фигуристу Коляде в работе над новыми программами
МОСКВА, 24 июл —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Хореограф Ольга Клюшниченко поставила чемпиону России по фигурному катанию Михаилу Коляде новые программы на олимпийский сезон, в работе над которыми также принял участие двукратный чемпион мира швейцарец Стефан Ламбьель, сообщила агентству «Р-Спорт» тренер фигуриста Валентина Чеботарева.
Коляда выиграл чемпионат России в сезоне-2016/17, а также стал бронзовым призером чемпионата Европы. В мировом рейтинге ISU Коляда является лидером среди российских одиночников, занимая седьмое место.
«Новые программы Миши на сезон поставила наш хореограф Ольга Юрьевна Клюшниченко, а для работы над дорожкой в июне они ездили в Швейцарию к Стефану Ламбьелю», — сказала Чеботарева по телефону.
Ранее Ламбьель, который после завершения карьеры работает тренером и хореографом, в интервью агентству «Р-Спорт» заявил, что Коляда произвел на него большое впечатление своим дебютным выступлением на чемпионате Европы-2016 в Братиславе, и он с радостью бы поработал с российским фигуристом в будущем.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter