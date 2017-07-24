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24 июля 2017, 15:14 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Чеботарева: Стефан Ламбьель помог фигуристу Коляде в работе над новыми программами

МОСКВА, 24 июл — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Хореограф Ольга Клюшниченко поставила чемпиону России по фигурному катанию Михаилу Коляде новые программы на олимпийский сезон, в работе над которыми также принял участие двукратный чемпион мира швейцарец Стефан Ламбьель, сообщила агентству «Р-Спорт» тренер фигуриста Валентина Чеботарева.

Коляда выиграл чемпионат России в сезоне-2016/17, а также стал бронзовым призером чемпионата Европы. В мировом рейтинге ISU Коляда является лидером среди российских одиночников, занимая седьмое место.

«Новые программы Миши на сезон поставила наш хореограф Ольга Юрьевна Клюшниченко, а для работы над дорожкой в июне они ездили в Швейцарию к Стефану Ламбьелю», — сказала Чеботарева по телефону.

Ранее Ламбьель, который после завершения карьеры работает тренером и хореографом, в интервью агентству «Р-Спорт» заявил, что Коляда произвел на него большое впечатление своим дебютным выступлением на чемпионате Европы-2016 в Братиславе, и он с радостью бы поработал с российским фигуристом в будущем.
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