Дмитрий Соловьев: Олимпийский сезон — не время что-то менять
Олимпийский чемпион в командных соревнования — о программе для Пхенчхана.
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Судьба всегда испытывала этот дуэт на прочность. Сначала у Соловьева была травма и неудачная операция,
— У вас с Катей за годы выступлений выработался стиль произвольных танцев. Это всегда
— Мы в каждом сезоне стараемся сделать
— Та хореография, что всегда отличала российских лидеров в танцах на льду, была, как правило, очень эмоциональна, включая работу лицом.
— Чтобы было видно на 50-м ряду, да.
— Мне же в свое время очень запомнились постановки Антонио Нахарро, которые он делал для Стефана Ламбьеля, для Елены Ильиных и Руслана Жиганшина. Он как раз учил выражать эмоции на льду прежде всего телом.
— Мы тоже много работаем корпусом, головой, руками. Но совсем забывать про лицо не очень правильно. Как можно сделать комедию и ни разу не улыбнуться, хотя бы на одну секундочку?
— Хотите сказать, что стиль вашей новой произвольной программы — комедийный?
— Нет, это драма. Отношения между мужчиной и женщиной. История, которая может произойти с любым из нас.
— И когда намечается премьера?
— На сентябрьских прокатах в Сочи.
— Канадским и американским танцорам свойственно показывать свои новые программы, не дожидаясь осени. В этом есть логика: люди стремятся, чтобы зрители как можно раньше узнали о программе, заговорили о ней, создали некое мнение, на которое в числе прочих могут опираться и судьи. Большинство российских фигуристов предпочитает как можно дольше держать свои постановки в секрете. В чем смысл такой тактики?
— Возможно, нам просто свойственно более поздно входить в форму. Летом постановки еще совсем «сырые», показывать по большому счету нечего.
— А нет ощущения, что начинать вкатывать программы стоило бы раньше, раз уж так делают все сильнейшие?
— Мы обсуждали это с тренером, но олимпийский сезон — точно не время
— С этого места хотелось бы поподробнее…
— Никаких подробностей на самом деле нет. Мы с Катей не раз разговаривали на эту тему. Не секрет, что после Олимпийских игр она хочет немножечко отойти от фигурного катания, хочет семью, детей. Я пока не знаю, продолжу ли кататься дальше. Хватит ли здоровья, будет ли желание, будет ли возможность.
— …будет ли партнерша.
— Это мы с Катей тоже обсуждали. И решили, что нужно постараться как можно лучше откатать этот сезон, а потом уже принимать решения — по обстоятельствам.
ОТ ПРОШЛОГО СЕЗОНА ЖДАЛ БОЛЬШЕГО
— После того, как Катя прошлым летом вышла замуж, лично меня не покидало ощущение, что всем своим существом она уже в другой, не спортивной жизни. И что вы, находясь рядом, должны постоянно это чувствовать.
— Это не так. Сейчас фигурное катание у каждого из нас на первом месте. Когда выходим на лед, то абстрагируемся от всего. Просто полностью погружаемся в работу.
Даже я не могу в полной мере представить, что тогда творилось у Кати в голове. Сам я старался вообще не подавать виду, что переживаю. Подсознательно все равно верил, что ситуация
— А с какими мыслями завершали прошлый сезон?
— Я бы сказал, что в целом сезон получился удачным. Может быть, мы ожидали
— Может быть, или ожидали?
— Я ждал большего, скажу честно. У Кати есть фраза, которую она часто произносит, комментируя тот или иной турнир, что самое главное — не место, на которое нас поставили судьи, а то, чтобы прокаты были чистыми, чтобы, глядя на наше катание, получали удовольствие наши родные и близкие, зрители и так далее. Я же никогда не скрывал, что хочу выигрывать, хочу занимать высокие места. Именно это для меня в фигурном катании главное. А уже потом — желание, чтобы тренерам, родителям и всем прочим нравились наши программы.
— И чтобы никто не придирался к вам и не критиковал?
— Вот к этому как раз я отношусь спокойно. Хотя до Игр в Сочи некоторые комментарии в наш адрес цепляли меня сильно. Я думал: ну почему так устроен мир? Мы пашем до изнеможения, ломаем и режем себе руки и ноги, у нас все болит, а люди, которые, возможно, вообще ничего не понимают в спорте, безапелляционно заявляют, что наш уровень — это вторая мировая десятка?
А потом понял, что не нужно вообще реагировать на такие вещи. Тебя обсуждают? Значит, есть, что обсуждать. Куда хуже, когда о тебе вообще не вспоминают. На объективную критику я реагирую адекватно. Говорят, допустим, что Соловьев сорвал твиззлы в коротком танце на командном чемпионате мира, и это очень плохо, я могу только согласиться: да, это очень плохо.
— А вы сорвали твиззлы?
— Да.
— Зачем? При том, что у вас с Бобровой это — один из наиболее стабильных элементов?
— Так кто ж знает? Начал ни с того, ни с сего о них думать. Никогда не думал о твиззлах — просто делал их, и все. Возможно, сказалось то, что сезон был уже фактически завершен, можно было позволить себе задуматься: как «улучшить»
У МЕНЯ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ СУДИТЬ СВОЕ КАТАНИЕ
— Как вы отнеслись к тому, что на Играх в Сочи получили золотые олимпийские медали командного турнира? Что это было за чувство?
—
— Вы с Катей остались пятыми, хотя, наверное, могли бы стать в личном турнире третьими.
— Не думаю, что могли. Было обидно это понимать, тем более что по ходу сезона мы обыгрывали Лену Ильиных и Никиту Кацалапова. Но после того как в Сочи остались после короткой программы пятыми, стало ясно, что с этим ничего не поделать. Что
— Считаете свой олимпийский результат необъективным?
— У меня не получается судить свое катание. Когда смотрю на другие пары, проще понимать, кто лучше, кто хуже, чей танец интереснее. На себя смотрю — не понимаю этого.
— Кто с вашей точки зрения был в минувшем сезоне сильнее — олимпийские чемпионы Тесса Вирчу и Скотт Моир, или двукратные чемпионы мира Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон?
— Мне кажется, что объективно сейчас французы сильнее канадцев.
— При этом канадцы побеждали на протяжении всего сезона. У вас есть объяснение этому парадоксу?
— Мне трудно отвечать на такие вопросы.
— Считаете это некорректным?
— Отчасти, да.
— Значит, не станете отрицать, что почти у каждой медали в танцах на льду всегда есть
— Возможно, вы правы. Но я бы предпочел, чтобы в танцах все было объективно.
— Насколько, кстати, вы согласны с тем, что на Играх в Сочи победили не Вирчу/Моир, ставшие олимпийскими чемпионами в Ванкувере, а Мэрил Девис и Чарли Уайт?
— На мой взгляд, Чарли был более свеж, что ли. Они с Мэрил выглядели более уверенно, это добавляло энергетики, их катание было интереснее смотреть, к ним тянуло. Сейчас, разбирая по прошествии нескольких лет технику, начинаешь думать: почему такие уровни сложности? Почему к американцам и канадцам никогда не придираются так, как придираются к европейским танцорам? Хотя, конечно же, у обеих пар было, чем восхищаться.
— Например?
— Например, тем, как близко друг к другу они катались все те годы, что выступали. Это очень красиво, когда пара проезжает просто в миллиметре друг от друга. Над этим все работают, все стремятся исполнять те же твиззлы как можно ближе, просто не у всех получается: в голове постоянно сидит, что можно столкнуться. Надо, наверное, пару раз столкнуться на тренировках, чтобы досконально почувствовать расстояние. А потом уже доводить каждый шаг до автоматизма. Но это высший класс, когда два человека, едва не касаясь друг друга и не держась за руки, параллельно выполняют дорожки шагов. Прямо захватывает дух!
ЛЕЗУ ИЗ КОЖИ ВОН, КОГДА РЯДОМ СИЛЬНЫЙ СОПЕРНИК
— После того, как в вашу группу пришли Виктория Синицина и Никита Кацалапов, дискомфорта в тренировках не появилось?
— Пока я никакой разницы не почувствовал. Мы с Катей, выходя на лед, работаем по своему плану.
— Все танцевальные дуэты Жулина тренируются на одном льду?
— Да.
— А если бы у вашего тренера была возможность развести пары?
— Я бы этого не хотел. Меня стимулирует, когда рядом катается сильный соперник — я начинаю просто лезть из кожи вон. Если это будет происходить на протяжении всего сезона, я сделаю огромный скачок сам для себя.
— Но вы ведь не можете не понимать, что работа с Синициной и Кацалаповым для Жулина — серьезный вызов. И что ему, как любому другому тренеру, имеющему две сильные пары, по большому счету должно быть все равно, какая из них станет первой. И не факт, что этой парой станете именно вы с Катей.
— Это как раз нормально. Я просто хорошо знаю Сашу, знаю его подход к работе, его принципы. Он никогда не станет вести
— А дружить, когда находишься в одной группе и борешься за одну медаль, получается?
— У меня немало друзей, которые не имеют отношения к фигурному катанию. Или тот же Сережа Воронов, с которым мы не соперники.
— Я не совсем об этом. В свое время, например, все считали, что в группе Марины Зуевой, где много лет тренировались Вирчу/Моир и Дэвис/Уайт, царит гармония. А после Игр в Сочи выяснилось, что все было совсем не так. Что доходило до того, что фигуристы на одни и те же турниры летали разными самолетами, в раздевалках сидели в разных углах и дружбой там и не пахло. Насколько соперничество способно обострить личные отношения между людьми?
— Мы с Никитой и Викой тренируемся вместе не так много времени, но пока, насколько могу судить, всем комфортно друг с другом и в раздевалке, и на льду. Я вообще люблю общаться с людьми, как и Катя.
— А от Кати вы не устаете? Вы же проводите вместе чертову прорву времени?
— Мы очень хорошо чувствуем друг друга. Не раздражаем, не утомляем. Иногда можем разговаривать всю тренировку, обсуждать элементы,
— Идея продолжить выступления в шоу вас, получается, совсем не привлекает?
— Шоу — это совсем другая работа. Она бывает очень интересной, но никакое шоу я не сравнил бы с соревнованиями. Там адреналин, там особенная усталость. Вот даже сейчас сижу и думаю: скоро сезон, и уже хочется,
— Своим распределением по этапам «Гран-при» вы довольны?
— Да, получили именно то, что хотели: сначала катаемся на Cup of Russia в Москве, потом неделя подготовки и старт в Китае. Ну, а потом, если все сложится, будем готовиться к финалу.
Дмитрий СОЛОВЬЕВ, родился 18 июля 1989 года в Москве
В 2000 года выступает танцах на льду в паре с Екатериной Бобровой
Олимпийский чемпион в командных соревнованиях (2014)
Бронзовый призер чемпионата мира (2013)
Чемпион Европы (2013), двукратный серебряный призер (2011, 2012) и двукратный бронзовый призер (2016, 2017) чемпионатов Европы
Шестикратный чемпион России (2010−2013, 2015−2016)
Чемпион мира среди юниоров (2007).
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