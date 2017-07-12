Ягудин: Всегда пытаюсь показать максимум своих возможностей

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Чемпион мира по фигурному катанию и серебряный медалист Олимпийских игр — 2002 Илья Авербух поставил драматический спектакль на льду «Ромео и Джульетта», премьера которого состоялась в Ледовом дворце «Айсберг» в Сочи. Корреспондент «Газеты.Ru» поговорил с одним из актеров — олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным после одной из репетиций. Фигурист играет в роль Меркуцио.

— Вы участвуете в новом шоу Ильи Авербуха «Ромео и Джульетта», в котором главную роль играет ваша супруга Татьяна Тотьмянина, но Ромео — не вы…

— А почему этот вопрос ко мне? Нет, я вовсе не расстроен, но режиссер у нас — Авербух. Он главный, и он лучше видит, кому кто подходит. Меня в нашем спектакле привлекает прежде всего Илья Авербух и его стремление с каждым разом становиться все лучше и создавать спектакли, которые будут радовать зрителя.

Мы работаем вместе уже больше 12 лет, и из года в год я не вижу стагнации — лишь желание идти вперед.

Это как музыкальное творчество: всего семь нот, но постоянно появляются новые яркие песни, которые западают нам в душу. То же самое — работать с Авербухом. У него нет границ.

— Шоу — это все-таки больше развлекательный формат, и сложные элементы там зачастую не требуются. Не возникает ли у вас иногда ощущения, что вы могли бы показать что-то более интересное?

— Нет, таких мыслей у меня не возникает. Каждый из нас на самом деле делает максимум того что он может и так, чтобы это было рационально и смотрибельно для проекта, в котором мы принимаем участие.

— Раньше вы любили говорить, что всегда ищете адреналин, иногда даже любите специально поставить себя в рискованную ситуацию. Выступая в шоу, вы получаете необходимые эмоции?

— Шоу — это для вас, для зрителей, которые приходят и смотрят спектакль. Для нас, фигуристов, это всегда волнение и адреналин.

Цитата Как только у артиста пропадают переживания перед выступлением, ему пора заканчивать работать в своей профессии и искать что-то новое.

Несмотря на то что я уже 31 год на коньках, я всегда пытаюсь показать максимум своих возможностей — неважно, на театральной сцене или ледовой, чтобы люди сказали после увиденного: «Да, не зря мы пришли». Я одиночник, у меня есть прыжки, но также я принимаю участие и в групповых номерах и всегда переживаю, как бы что-то не забыть. Хочется, чтобы все выступление было «отполировано» идеально — вот это и есть наш адреналин фигуристов.

Есть еще и суперадреналин, как я его называю. Например, для меня это игра в театре или что-то, чем я никогда не занимался раньше.

— Вас включили в Зал славы фигурного катания. Насколько для вас значима эта награда, учитывая, что ее вручили спустя 14 лет после завершения вашей карьеры?

— Мне позвонили из Америки, спросили, как я отношусь к включению меня в Зал славы. Ладно, приятно. Ну, включили и включили.

Но это не жизненно важная вещь, особенно когда у тебя уже есть две дочки, любимая жена, работа по душе. Для меня это имело бы большее значение (и то из-за детского мышления), если бы это случилось лет 15 назад. Сейчас я отношусь к этому нейтрально. Это не меняет мою жизнь вообще никак.

— Вас назначили послом Универсиады 2019 года. Что предполагает эта почетная должность?

— Конкретных задач у меня нет, но я много чего делаю на самом деле, просто в СМИ это не освещается и многие об этом не знают. Я читаю лекции на слетах волонтеров Универсиады, общаюсь со спортивными функционерами, даю советы по разным темам, вплоть до постройки ледовых арен.

Это не просто прийти и сказать: «Ой, как здорово, Красноярск, мы вас поддерживаем!».

Сколько я летал, проводил мастер-классы, показательные выступления…

— А хотелось бы попробовать себя, например, в любительском хоккее, как Евгений Плющенко?

— Нет.

— Вам нравятся только танцы на льду?

— Мне нравится хоккей, как и футбол, но, к сожалению, здоровье позволяет мне только концентрироваться на своей основной деятельности. Я не распыляюсь на другие, любительские виды спорта.

— А за кого-то болеете?

— В футболе я давно перестал болеть за кого-то, если брать наши российские клубы, но на мировой арене всегда поддерживаю французов, поскольку много времени мы с семьей проводит во Франции.

В хоккее болею за нашу сборную: в мае проходил чемпионат мира, и я поддерживал национальную команду.

А вообще я смотрю спортивные новости от керлинга до гандбола и даже гольфа. Мне интересно, что происходит в мире.

— Сейчас правят бал азиатские фигуристы. Есть даже теория, что в этом им помогает строение тела, немного отличающееся от европейского, — более тонкая кость, маленький вес…

— Серьезно? А что, азиаты выглядели по-другому лет 15 назад? Они как-то в теле изменились?

На вопрос о российских мужчинах-одиночниках у меня нет ответа — я не интересуюсь любительским фигурным катанием.