Фигуристка Радионова: Я никогда не сдаюсь и не отчаиваюсь

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«К сожалению, я должна была пойти на эти перемены. Я благодарна Инне Германовне, но мы потеряли связь между спортсменкой и тренером. Мы уже не могли делать работу, которая позволила бы добиться результата. Мы долгое время были вместе, но больше прежних отношений, которые помогают достичь устраивающего нас результата, не осталось.

Тренировки немного поменялись, но не скажу, что перемены были очень уж большими. Мне это нравится, у меня отличный контакт с Еленой Германовной. Работа идёт хорошо. Подождём тестовых прокатов.

Мы с Марией Сотсковой тренируемся в разное время, и каждая сосредоточена на себе. Тренер знает лучше, и я ей доверяю. Я ни на кого не смотрю и сосредоточена лишь на своей работе. На льду я не вижу никого, кроме себя.

Все секреты новых программ я раскрывать не буду. Для произвольной программы я выбрала стиль, который раньше не использовала. Мы решили показать меня в новом образе. Зрителям будет интересно. Это эмоциональная программа, она мне нравится.

Люди с сильным характером могут справиться со всеми трудностями. Те, у кого его нет, чемпионами на станут. У всех бывают травмы, мы растём, изменяемся и должны адаптироваться. Кто справится со всем этим, будет на вершине. Я никогда не сдаюсь и не отчаиваюсь, а просто должна идти вперёд, — цитирует Радионову Golden Skate.