Медведева предстала в образе Анны Карениной на шоу в Японии

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Медведева продемонстрировала зрителям номер под музыку из фильма «Анна Каренина» и предстала в образе героини романа Льва Толстого. Шоу завершится завтра, 9 июля.

Ранее Евгения сообщила, что выбрала музыку для программ в олимпийском сезоне. Для короткой программы был выбран ноктюрн № 20 Фредерика Шопена в исполнении Джошуа Белла, а в произвольной программе прозвучат композиции Джорджа Уинстона — «January Stars», Макса Ричтера — «Departure» (Lulbaby) и Дона Нобитса «Pacem 2».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ja" dir="ltr">【ドリーム・オン・アイス】<a href="https://twitter.com/hashtag/%E3%82%A8%E3%83%95%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%A3%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%89%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%AF?src=hash">#エフゲーニャ・メドベージェワ</a> （写真：坂本清） <a href="https://twitter.com/hashtag/figurestake?src=hash">#figurestake</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%AE%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%88?src=hash">#フィギュアスケート</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B9?src=hash">#ドリームオンアイス</a> <a href="https://t.co/PTLe93HFAB">pic.twitter.com/PTLe93HFAB</a></p>— スポーツナビ フィギュアスケート編集 (@sn_figure) <a href="https://twitter.com/sn_figure/status/883312774532616193">7 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>