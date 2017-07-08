Медведева предстала в образе Анны Карениной на шоу в Японии
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева приняла участие в показательном шоу «Dreams on Ice» в Йокогаме (Япония).
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Медведева продемонстрировала зрителям номер под музыку из фильма «Анна Каренина» и предстала в образе героини романа Льва Толстого. Шоу завершится завтра, 9 июля.
Ранее Евгения сообщила, что выбрала музыку для программ в олимпийском сезоне. Для короткой программы был выбран ноктюрн № 20 Фредерика Шопена в исполнении Джошуа Белла, а в произвольной программе прозвучат композиции Джорджа Уинстона — «January Stars», Макса Ричтера — «Departure» (Lulbaby) и Дона Нобитса «Pacem 2».
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