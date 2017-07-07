Российский фигурист Ковтун будет катать произвольную программу под музыку Pink Floyd

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Максим Ковтун сообщил, что в подготовке к сезону-2017/18 работает вместе с серебряным призером Олимпийских игр-2002 в Солт-Лейк-Сити в танцах на льду, известным продюсером и хореографом Ильей Авербухом и Еленой Масленниковой, которые стали постановщиками короткой и произвольной программ Ковтуна. Также в работе над короткой программой принимал участие известный фигурист из Узбекистана Миша Джи, а над произвольной — Сергей Вербилло.

«Свои идеи по поводу новых программ я озвучил еще в конце прошлого сезона. Сказал, что короткую программу хотел бы на испанскую тему, а произвольная должна быть не классика, а что-то из рока, может, блюз. В итоге музыка для короткой на тему фламенко, а произвольная — из Pink Floyd», — приводит слова Ковтуна официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Ковтун также отметил, что его основной задачей остается исполнение двух четверных прыжков в короткой программе и трех — в произвольной.

«Задача остается прежней — два четверных в короткой и три в произвольной. Если в прошлом сезоне у нас были варианты с двумя или тремя четверными в произвольной программе, то сейчас мы сразу ставили программу с расчетом, что в ней будет три четверных. В короткой — два четверных (тулуп и сальхов) и тройной аксель во второй половине. В произвольной, помимо прыжков в четыре оборота, два тройных акселя во второй части. Так что программы заряжены по полной», — сказал Ковтун.

«Следующий сезон олимпийский, поэтому все надо делать быстрее и работать больше. В начале сентября пройдут контрольные прокаты. И если сравнивать с прошлым годом, то сейчас, на эти же даты, мой уровень подготовки выше. Я уже делаю на тренировках четверные, тройные, связки 4−3… Понятно, что тренировки — это не соревнования, и я понимаю, что для того, чтобы быстрее набрать форму, надо еще больше работать», — добавил спортсмен.