Плющенко видит Астану «макси-Дубаем»
Двукратный олимпийский чемпион в одиночном фигурном катании, россиянин Евгений Плющенко считает, что бурно развивающаяся столица Казахстана в скором времени станет «макси-Дубаем».
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Астану со столицей Объединенных Арабских Эмиратов российский фигурист сравнил в пятницу, на
«Я очень люблю Астану, людей, которые живут здесь: это не просто слова, я общаюсь, — заявил Плющенко журналистам. — Я приезжал до шоу, встречался с прекраснейшим народом. Все светится, все ярко, дороги потрясающие, уникальная архитектура. Я сравнивал, когда приехал в первый раз два года назад: такой “мини-Дубай”, может, даже и “макси Дубай” будет скоро», — добавил он.
По его мнению, любой город может «только мечтать» о таком развитии инфраструктуры, как в Астане, в том числе и спортивной. «У вас есть и велоспорт, и хоккей, и футбол, и фигурное катание. Город развивается, страна развивается. Радует, что мы с вами очень дружны», — подчеркнул Плющенко.
Фигурист отметил, что в его планах — посещение международной специализированной выставки ЭКСПО-2017, свои фотографии с которой он пообещал выложить в соцсетях. Отдельно же российская звезда выделила казахстанских детей, которые приняли участие в его ледовом шоу.
«Детки отличные», — заявил Плющенко, напомнив, что в шоу его труппы в других городах обязательно должны принимать участие воспитанники местных школ фигурного катания.
«Мы берем обязательно детей, чтобы местные власти, спорткомитеты видели, чтобы было приятно родителям. У нас может кататься любой спортсмен. Дети с такой отдачей работают, постоянно с улыбкой, потрясающей энергией. Это очень приятно. Они уже понимают, что это их работа, профессия», — подчеркнул он.
В постановке ледового
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