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В среду в Госдуме РФ проходит «правительственный час» с участием вице-премьера РФ Виталия Мутко. В воскресенье финалом в Санкт-Петербурге завершился Кубок конфедераций-2017 по футболу.

«Мы уже не в первый раз показываем, что можем проводить соревнования на высочайшем уровне. Второй вывод — (на Кубке конфедераций по футболу) молодая команда Германии, где есть государственная программа развития, показала, что несколько составов могут показывать результат. Спорт — жестокий бизнес, и за 20 с лишним лет мы не научились вести этот бизнес», — сказала Роднина на заседании.

«Давайте не будем смотреть, у кого какие зарплаты. Спорт — престиж и гордость страны, и здесь нужна господдержка. За последние годы мы создали хорошую базу. Мы, спортсмены прошлого, можем только позавидовать существующим условиям. Такими финансовыми поддержками (спорта) не может похвастаться ни одно государство», — добавила она.

Трехкратная олимпийская чемпионка отметила, что в спортивных федерациях «не хватает кадров». «Совершенно не просматривается политика государства и министерства (спорта) в области международных организаций. Если мы не будем этим заниматься, то у нас и будут такие проблемы. Нам необходима антидопинговая программа, которая должна работать везде», — добавила Роднина.